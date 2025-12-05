Argentina vuelve a los mercados de deuda 7 años después tras mejorar sus cuentas públicas

Argentina llevaba más de siete años vetada, en la práctica, de los mercados internacionales de deuda pública. La deriva económica del país que antecedió a la llegada al poder del libertario Javier Milei provocó una asfixia que golpeó de lleno las cuentas del Estado. La debilidad del erario argentino hizo que el país quedara marginado de los mercados internacionales de deuda en moneda extranjera, al no ser capaz de conseguir que le prestasen dinero en divisas a tipos de interés asumibles. Esta situación acaba ahora.

Tras los radicales –y controvertidos– ajustes económicos y recortes de gasto público aplicados por el presidente Milei, así como sus acuerdos alcanzados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Argentina vuelve a emitir deuda pública en moneda extranjera, algo que no conseguía hacer desde el año 2018.

Según ha informado este viernes el ministro argentino de Economía, Luis Caputo, se va a emitir un bono a cuatro años, con vencimiento en noviembre de 2029 y un interés del 6,5% anual. «Es un dato importantísimo», ha resaltado el ministro de Economía de Javier Milei.

La emisión de estos títulos de deuda se realizará esta próxima semana. Los plazos que se han establecido desde el Gobierno argentino responden a la necesidad de liquidez que tiene a corto plazo, ya que el 9 de enero tiene que devolver 4.200 millones de dólares a quienes hace años suscribieron deuda pública del país, títulos que vencen ahora.

Si Argentina no hubiera podido colocar deuda en los mercados internacionales, el Gobierno de Milei se hubiera visto forzado a afrontar ese fuerte desembolso de 4.200 millones de dólares tirando de reservas. Y eso, a su vez, suponía un problema añadido porque reducía las dotaciones monetarias del Estado, lo que dejaría al erario argentino con una debilidad añadida.

Este escenario, el de afrontar el pago de 4.200 millones tirando de reservas estatales, era desaconsejada por el FI, con el que Milei alcanzó el pasado abril un acuerdo con el que logró para Argentina un paquete de rescate de 20.000 millones de dólares. En esta concesión, el FMI fijó entre otras condiciones que el Banco Central argentino contara a finales de este año con unas reservas de unos 5.000 millones de dólares. Y la colocación de deuda que va a realizar el Ejecutivo de Milei la próxima semana permitirá cumplir con este parámetro.