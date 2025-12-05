Los expertos que han participado en el evento The E-Cigarette Summit UK, celebrado en Londres, coinciden en que el prohibicionismo contra los productos que contienen nicotina no tienen los efectos deseados, pues los consumidores tienden siempre a buscar sustitutivos, incluso ilegales. Por poner un ejemplo, Abigail S. Friedman, profesora de Políticas de Salud en Yale School of Public Health, ha asegurado que «las restricciones de sabores redujeron el vapeo entre jóvenes adultos en Estados Unidos, pero aumentaron el tabaquismo, y de forma muy marcada, entre los jóvenes adultos sin estudios universitarios».

Es decir, las numerosas alternativas al tabaco tradicional con nicotina son diferentes entre ellas, por lo que una actitud vehementemente prohibicionista, sin tener en cuenta las características de cada caso, puede acabar causando mayores problemas o un regreso al consumo de cigarrillos.

«Las políticas de restricción de sabores en los cigarrillos electrónicos reducen el vapeo entre jóvenes y adultos jóvenes, pero también se asocian con aumentos en el consumo de cigarrillos en esos grupos. Esto refleja que los cigarrillos electrónicos y los cigarrillos convencionales son sustitutos económicos: cuando uno se vuelve menos accesible o atractivo, el otro gana terreno», ha asegurado la profesora.

Así, «las investigaciones muestran que estas políticas pueden generar disparidades: si los grupos con menor nivel educativo son más propensos a fumar, una medida que incentive la sustitución de cigarrillos por productos menos dañinos como el cigarrillo electrónico impactará más en poblaciones de alto riesgo».

«Una prohibición nacional de sabores aumentaría la brecha educativa del tabaquismo juvenil alrededor de un 20%. Esto ocurre porque el incremento del tabaquismo es mucho mayor en los jóvenes con menor nivel educativo que en los demás», ha sentenciado.

Problemas del prohibicionismo contra la nicotina

No obstante, Friedman no es la única que ha llevado a cabo un análisis similar. Hayden McRobbie, profesor de Salud Pública en la Queen Mary University of London, ha resuelto que «las políticas restrictivas no han logrado frenar el consumo; por el contrario, han impulsado la compra en canales ilegales».

Por ello, Robert West, profesor emérito de Psicología de la Salud en el University College London, recomienda tomar otras decisiones no prohibicionistas como «mejorar la comprensión de los daños de cada producto, promover métodos de cesación efectivos, brindar apoyo y tratamiento, fortalecer la resiliencia mental, regular el acceso y las normas sociales, y ofrecer alternativas menos dañinas que satisfagan los deseos de los usuarios».

En esa línea, Lion Shahab, profesor de Psicología de la Salud en la University College London, ha recordado el caso de Australia, lugar en el que «la prohibición no funciona bien y genera efectos adversos». «Tras la prohibición, aproximadamente el 90% de los usuarios de cigarrillos electrónicos en Australia han recurrido al mercado ilícito», ha advertido.

Según Shahab, estas políticas crean los mismos problemas que «la Ley Seca en Estados Unidos con el alcohol: no elimina el consumo, solo lo traslada a circuitos ilegales». Este profesional enfatiza que las políticas extremas erosionan la legitimidad regulatoria y que se necesita una regulación sensata y equilibrada.

Estos hechos no son mera especulación, sino reflexiones extraídas del conocimiento y la experiencia. Así lo deja ver West, que afirma que «se puede defender una posición restrictiva, pero negar la evidencia científica sobre la menor toxicidad de los productos sin humo es muy perjudicial».

«Al ignorar diferente perfil de riesgo que presentan los productos sin humo frente al cigarrillo, la OMS (Organización Mundial de la Salud) está jugando un juego que podría erosionar su credibilidad global», ha sentenciado.