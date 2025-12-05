El Ibex 35 vuelve a batir otro récord histórico y roza los 16.800 puntos

El Ibex 35 ha abierto la jornada de este viernes, 5 de diciembre de 2025, con una subida del 0,26%, lo que ha llevado al selectivo a los 16.789,5 puntos, al borde de los 16.800 enteros. Por tanto, el índice marca nuevos máximos históricos que superan, incluso, a los alcanzados durante la sesión del jueves. En ese sentido, en lo que va de 2025 y a menos de un mes de cerrar el año, el selectivo madrileño se ha revalorizado ya un 44%.

Europa ha aprobado ahora vetar totalmente el gas ruso como muy tarde antes del 1 de noviembre de 2027, pero este año ha incrementado las compras a Moscú en un 2%, hasta más de 1.100 millones de euros mensuales.

Por otro lado, las grandes eléctricas españolas están desviando su inversión a otros países ante la falta de incentivos para hacerlo en España, a pesar de la necesidad de mejorar la red que evidenció el apagón de abril. Así, Iberdrola anunció ayer que invertirá 14.000 millones en Reino Unido mientras que aquí la CNMC ha planteado una retribución que el sector considera totalmente insuficiente.

Por otro lado, el consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, ha acusado al ministro de Transportes, Óscar Puente, de tomar decisiones extrañas en su negociado. Concretamente, desde el Gobierno vasco afirman que es «un poco raro» que el Gobierno central muestre interés en la compra de trenes chinos, teniendo en Euskadi fabricantes como CAF o Talgo.

Empresas del Ibex 35

En los primeros compases de la sesión de hoy, los mayores ascensos del Ibex 35 los registraban Acciona Energía (+1,31%), Bankinter (+1,1%), Acerinox (+0,93%) y Telefónica (+0,88%). Por el contrario, en el lado de los descensos destacaban Naturgy (-0,8%), Repsol (-0,8%) y Logista, cuyas acciones cedían un 0,34%.

Mercados internacionales

El resto de los selectivos europeos comenzaba la sesión bursátil de hoy en terreno positivo. En concreto, París subía un 0,29%, Francfort un 0,27%, Milán un 0,23% y Londres un 0,16%.

El precio del barril de crudo Brent, referencia en Europa, subía un 0,1% hasta situarse en 63,30 dólares, al tiempo que el West Texas Intermediate (WTI), referencia en Estados Unidos, registraba un ligero descenso del 0,03% que lo llevaba a alcanzar los 59,65 dólares.

En el mercado de divisas, la cotización del euro frente al dólar se colocaba en 1,1670 billetes verdes, en tanto que el interés exigido al bono a 10 años bajaba hasta el 3,250%.