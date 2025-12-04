El consejero vasco de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, acusa al ministro de Transportes, Óscar Puente de tomar decisiones extrañas en su negociado. Concretamente, desde el Gobierno vasco afirman que es «un poco raro» que el Gobierno central muestre interés en la compra de trenes chinos, teniendo en Euskadi fabricantes como CAF o Talgo.

Jauregi ha advertido que «la compra pública debe de ir ligada a una política industrial» y que, desde su punto de vista, «que un país no compre trenes de su país es un poco raro», ha comentado durante su intervención en un foro organizado por Diario Vasco en colaboración con Telefónica.

La semana pasada, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, sugirió la posibilidad de comprar trenes fabricados en China para operar en los servicios de alta velocidad de España, en un momento crucial con una muy elevada demanda de viajeros. Pese a la urgencia que le corre al ejecutivo tomar decisiones para solventar este problema, Puente no ha valorado comprar trenes a CAF y Talgo, que también tienen centros de trabajo en Madrid, a la francesa Alstom que tiene una gran fábrica en Euskadi y otra en Barcelona, ni a la suiza Stadler que tiene una fábrica en Valencia.

Desprotección de la industria europea

La compra de trenes chinos en Europa, donde existe una gran industria ferroviaria, ya ha provocado una polémica en Austria, donde la compañía privada Westbahn (la pública francesa SNCF tiene un 17,4% de su capital) ha alquilado trenes chinos para su operativa entre Austria y Alemania.

El propio Gobierno austriaco ha criticado la operación y ha anunciado que pedirá a Bruselas una normativa para proteger la industria europea, en medio también de protestas por parte de los sindicatos por el impacto que la entrada de producto chino pueda tener en el empleo.