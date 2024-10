El Gobierno de Pedro Sánchez continúa sin atender las peticiones de los agentes de la Policía Nacional, quienes se quejaron hace unos meses de la falta de medios en las Unidades de Atención a la Familia y Mujer (UFAM), una rama del cuerpo que atiende a víctimas de violencia sexual como la que ha presentado este viernes la denuncia contra Íñigo Errejón, ex portavoz de Sumar. «Seguimos exactamente igual», se quejan desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP). Hace más de tres meses que elevaron la voz contra la situación que vivían esas unidades: «Se ven obligados a llevar más de un centenar de casos a la vez por falta de personal».

La actriz y presentadora Elisa Mouliaá presentó este viernes una denuncia ante esta unidad, la UFAM de la Policía Nacional, por un acto de violencia sexual que habría sufrido por parte de Errejón. Según declaró ante la unidad encargada de los delitos sexuales, el ex político de Podemos «empujó a la dicente [Mouliaá] sobre la cama y el denunciado se sacó su miembro viril, comenzando a lamer la zona de los pechos de la declarante».

La asociación SUP mandó una carta al ministro del Interior, el juez de profesión Fernando Grande-Marlaska, en el que se quejaba de la situación de esa unidad. En esa misiva, los agentes lamentaban que no tenían los medios suficientes porque el Ejecutivo socialista no les había proveído con el personal necesario. Los agentes recalcaron que esa falta de recursos se traduce en falta de protección a las víctimas.

La portavoz del SUP, Nadia Pajarón, asegura a OKDIARIO que los 1.800 agentes de esta unidad atienden a víctimas de «diferentes tipos de delitos» relacionados con la familia, la mujer o los menores. Y entre ellos están los crímenes «contra la libertad sexual».

Y dentro de esa unidad hay dos equipos, uno para atender a víctimas de violencia de género y otro de investigación, para ahondar en las denuncias presentadas por las mujeres que han sufrido algún delito. «Si falta personal, los cambian de equipo, pero sus funciones son totalmente diferentes», se queja la representante del sindicato.

«El catálogo de puestos de trabajo» de agentes de la UFAM, que es la «cantidad de funcionarios» que trabajan en la unidad, «lleva sin actualizarse desde 2017», alega Pajarón. Todo ello mientras «aumentan las denuncias y detenciones».

«Sin atención adecuada»

Esta situación provoca que no se cumpla con la proporción de casos por cada agente. Según el sindicato policial, para asegurar la protección, «lo aconsejable es que tengan 40 víctimas por policía, y en ocasiones están teniendo 100 o más víctimas por agente». «Es imposible que tengan una atención como tiene que darse», subraya.

Desde SUP lamentan también que los agentes tengan que afrontar «mucha carga de material sensible, con mucho impacto», por ejemplo cuando tienen que visibilizar pruebas de violaciones o de abuso de menores. Y, a pesar de ello, «no se cuenta con un seguimiento adecuado» a nivel psicológico. «Sería adecuado» tener un servicio para ayudar a los policías en este sentido, «sobre todo a los que tienen hijos pequeños les afecta especialmente», apunta la portavoz de la asociación policial.

Pajarón asegura que, a pesar de que denunciaron esta situación en julio, aún no han recibido «absolutamente ninguna» respuesta. Y afean desde el sindicato que «en la televisión» los dirigentes políticos «dicen que invierten grandes cantidades de dinero».

«Por mucho que pedimos, no amplían nada, ni en número de personas, ni los medios», apostilla. La portavoz del sindicato sostiene que principalmente necesitan «formación continua y especializada». Y recuerda que «aunque es obligatorio hacer un curso de especialidad, se tiran muchos años trabajando en la unidad sin hacerlos».

El sindicato dice que se necesitan «más medios y que se paguen las horas extraordinarias». Además, asegura que cuando se produce una investigación, «cuando sale el juicio y el juez cita a los policías, ese día de juicio, si no está dentro de la jornada, se hace sin estar retribuido».