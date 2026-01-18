Feijóo retrata a Sánchez por su pacto con ERC: «Un inhabilitado por malversación es ministro de Hacienda»

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha cargado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por sellar un acuerdo para la financiación autonómica con sus socios independentistas de ERC. Para Feijóo, el líder socialista del Ejecutivo ha nombrado a Oriol Junqueras, «un inhabilitado por malversar fondos públicos», como «ministro de Hacienda».

Así se ha expresado el jefe del principal partido de la oposición a Sánchez tras rubricar este domingo la ‘Declaración de Zaragoza’ junto a todos los barones autonómicos del partido. Un documento, al que también se han sumado los presidentes populares regionales, con el que asientan las bases del que viene a ser un frente común a la propuesta de financiación del Gobierno.

Un modelo, el presentado por Feijóo, que incide en la quiebra del principio de igualdad entre todos los españoles y que carga contra los beneficios económicos que reportaría a Cataluña por encima del resto de autonomías. Un planteamiento además, que ha criticado haya sido apalabrado entre Sánchez con su socios independentistas de ERC y que «no responde a las exigencias de la gente sino de la causa separatista».

Para Feijóo la conclusión de este acuerdo «es que un inhabilitado por malversar fondos públicos, que no gobierna en ninguna comunidad, acaba de ser nombrado ministro de Hacienda del Gobierno de España». «Si no tiene derecho a repartir el dinero de los catalanes, tampoco tiene derecho a repartido el dinero de los españoles», ha expresado.

A su juicio, lo que no puede plantear el presidente Sánchez es quitar recursos al Estado en favor del independentismo para, más tarde, pedir al PP «que se haga cargo de la factura y que apoye al Estado». «No se puede desguazar el Estado un domingo y el lunes pedirle al PP que te ayude a defenderlo, eso no se puede hacer y desde luego no lo vamos a hacer», ha asegurado Feijóo.

Con todo, ha instado presidente del Gobierno a retirar el sistema de financiación sellado con ERC y sentarse a hablar con la oposición. «Los españoles no somos el cajero automático de Sánchez para que pueda servirse y asegurar su supervivencia en Moncloa», ha criticado. En este sentido, también le ha acusado de «comprar votos, comprar silencio e impunidad, eso sí, con nuestro dinero».

Invitación al PSOE

Feijóo ha asegurado que incluso los barones autonómicos del PSOE -es el caso de los socialistas como Emiliano García-Page o Adrián Barbón-, podrían rubricar también son su firma la ‘Declaración de Aragón’. «Algunos lo dicen en voz alta, otros lo dicen en privado porque jamás lo dirían en público», ha asegurado Feijóo. El líder popular sostiene que «podrían suscribir» cada frase del documento.

A su juicio, que no lo hagan se trata de una «anomalía» política. «Cuando un político no puede defender la igualdad entre los ciudadanos», «los principios constitucionales o el interés general», esto no supone una «divergencia política» sino de un «problema moral».

En los planes de Feijóo

Desde Zaragoza, el líder del PP ha manifestado su compromiso con la igualdad de los españoles partiendo de la base de un modelo de financiación «justo, transparente y pensando en todos los españoles».

Así, en su primer mes en Moncloa, el jefe de la oposición ha asegurado que presentará una Conferencia de Presidentes Autonómicos de manera monográfica para hablar de financiación. También, ha señalado que retomará el diálogo con los grupos de trabajo técnicos, en contra de lo que ha hecho ahora el Gobierno.

«Para repetir 200.000 millones de euros hace falta algo más que un Power Point que presentó la ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía», ha criticado Feijóo en alusiones a la también vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero. A su juicio, que Junqueras sea capaz de dictarle cómo tienen que financiarse las autonomías «es de aurora boreal».