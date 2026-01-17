El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de presentar su nuevo plan de financiación autonómica para «comprar más meses de Gobierno» y «la presidencia». Así se ha expresado el máximo dirigente de los populares en una comparecencia ante los medios este sábado en Lanave (Huesca).

Ese nuevo modelo de financiación fue pactado entre el Gobierno y ERC y se desbloqueó tras una reunión este mes entre el presidente y Oriol Junqueras, líder de la formación independentista. El político amnistiado se vanglorió de haber forzado al Gobierno a elaborar un nuevo sistema de financiación autonómica singular para Cataluña. Según sus palabras tras la reunión en Moncloa con Sánchez, le reportará a la comunidad autónoma «4.700 millones» extra.

Desde Hacienda, la propia ministra, María Jesús Montero, trató de justificar este nuevo modelo argumentando que no estaba hecho a la medida de Cataluña y señaló que habrá más recursos para todas las comunidades autónomas.

Este mismo sábado, la ministra de Educación y Deportes, Milagros Tolón, se ha vanagloriado de que el pacto está hecho para «que ningún territorio pierda y en el que todos ganen». Además, pese a que el propio Junqueras así lo afirmó, intentan asegurar que es un modelo «sin privilegios y sin tratos de favor».

Rechazo de las comunidades

Sin embargo, todas las comunidades autónomas, incluidas las gobernadas por políticos del mismo signo que el Ejecutivo central, el PSOE, rechazaron su nuevo plan de financiación autonómica en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de este miércoles. Sólo contó con el apoyo de Cataluña.

Feijóo ha exigido al jefe del Ejecutivo que retire el «sistema de financiación de Sánchez y de Junqueras» que «nadie ha apoyado». El líder popular lamenta que sólo ha contado con el beneplácito de «la comunidad autónoma que lo propone», es decir, la catalana.

«Lo que prevé es cuánto tiempo y cuánto cuesta seguir o poder seguir en el Gobierno de la Moncloa», ha afeado Feijóo a Sánchez. A ojos del ex presidente de la Xunta de Galicia, lo que pretende es «comprar más meses de gobierno» y «comprar la presidencia del Gobierno» de la «misma forma» que «la obtuvo entregando el Código Penal al separatismo». «Ahora la mantiene entregando el dinero de los españoles al separatismo», ha recriminado Feijóo.

«Ningún presidente de comunidad autónoma está de acuerdo con el reparto pactado entre Sánchez y Junqueras», ha incidido, para asegurar que «eso acredita» que «Sánchez no prevé un sistema de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios públicos».

Por todo ello, Feijóo ha exigido al presidente socialista «que retire el sistema de financiación que quiere imponer el separatismo». «Que decida si está con Junqueras y, por lo tanto, con el separatismo o está con los presidentes autonómicos que representan solo del PP, el 70% de la población».

Feijóo se ha desplazado hasta Aragón. Y es que el domingo tendrá un encuentro en Zaragoza con los barones de su partido. El lunes, el líder del PP se reunirá en La Moncloa con Sánchez durante una hora. Éste es el primer contacto de la ronda prevista por el presidente del Gobierno con el resto de formaciones parlamentarias. Posteriormente, Sánchez se verá con Sumar, ERC, Bildu y PNV.