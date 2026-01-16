Feijóo contesta a Sánchez sobre la inmigración en España: «Sobra quien viene a saltarse las leyes»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha contestado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la política de inmigración española a través de una publicación de OKDIARIO en las redes sociales.

El líder de los populares respondió al post de este periódico en el que se publicaba un vídeo de Pedro Sánchez donde aseguraba que «en España no sobra nadie, al contrario, nos falta gente».

Además, el presidente del Gobierno argumentó de esta forma su afirmación: «Entre ser una nación cerrada y pobre, lo que hace España es abrirse al mundo para garantizar la prosperidad y la financiación de su Estado del Bienestar y de su cohesión social y territorial en el presente y en el futuro».

Núñez Feijóo reposteó la publicación de OKDIARIO y dejó muy clara la posición del Partido Popular en materia de inmigración, asegurando que sí que sobra determinada gente en España.

Yo sí digo que sobra gente en España: quien viene a alterar nuestra convivencia, saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos. Quien viene a aportar es bienvenido, por supuesto. https://t.co/AQUZR4nHA1 — Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) January 15, 2026

«Yo sí digo que sobra gente en España: quien viene a alterar nuestra convivencia, saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos», escribió Alberto Núñez Feijóo.