Pilar Alegría presume de política de vivienda visitando un edificio rehabilitado por el PP de Azcón

La socialista Pilar Alegría ha sacado pecho de la gestión del Gobierno de Sánchez para construir viviendas en Aragón. En concreto, ha hecho gala del uso de fondos europeos para rehabilitar inmuebles en una urbanización ubicada al norte de Zaragoza, en Balsas de Ebro Viejo. Desde el PP le han echado en cara que se arroje el mérito cuando fue Jorge Azcón, en su etapa como alcalde, quien los rehabilitó con dinero municipal.

En un vídeo publicado en sus redes sociales puede verse a la candidata del PSOE hacer alarde de la utilización de los Fondos Next Generation para rehabilitar varios edificios en la capital zaragozana. En él, narra incluso en primera persona y con su propio móvil su visita a un matrimonio del barrio, Celso y Luisa.

Alegría, destaca que gracias al dinero europeo -casi 20 millones de euros ha recibido Aragón-, pueden disfrutar ahora de un ascensor. «Él tiene 86 años», apostilla, «tenía todos los días que subir aproximadamente 30 o 35 escaleras».

Además, puede verse cómo la candidata socialista sube a pie las escaleras del edificio en un ejercicio de solidaridad para con los vecinos, muchos de ellos de avanzada edad, que han tenido que hacer a diario ese esfuerzo para poder entrar en su hogar.

La socialista Alegría asegura también en el vídeo que este trabajo se haya realizado gracias a la inversión millonaria procedente de Europa y que gestionó el Ejecutivo central del que ella misma formó parte -fue ministra de Educación y portavoz del Gobierno-. Un dinero, además, que asegura criticó «el señor Azcón» diciendo «que no son de fiar».

«Dato mata relato»

Ha sido la propia alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, la encargada de recordar a la líder del PSOE aragonés que las viviendas, mismas que este pasado martes visitó para destacar el trabajo del Gobierno, no fueron rehabilitadas con dinero de los fondos europeos -tal y como la socialista aseguró-, sino que se hizo con dinero 100% municipal.

En sus redes sociales, la edil del PP ha evidenciado a la ex ministra Alegría. «¿Cómo se puede mentir tanto?», exclama. «Se ha acostumbrado a mentir tanto como portavoz del Gobierno socialista que ahora viene a hacer campaña mintiendo», asegura la popular.

Al instante, Chueca recuerda a la candidata socialista que las mismas viviendas de cuya rehabilitación ha alardeado, «se rehabilitaron con fondos 100% municipales, fondos del Ayuntamiento cuando Jorge Azcón fue alcalde de Zaragoza». En concreto, bajo su mandato, ha recordado que se invirtieron más de 50 millones de euros para construir cerca de 10.000 inmuebles.

«No se puede hacer campaña electoral mintiendo continuamente y este es un claro ejemplo», ha señalado a la vez que ha recordado el desliz de la socialista cuando la semana pasada dijo haber estudiado en la Universidad de Teruel. Una que ha recordado, «no existe».

«Dato mata relato», ha expresado la edil zaragozana. «Mucho tiene que hacer esta señora para basar su campaña en las mentiras y demostrar con hechos lo que hemos hecho», ha zanjado la alcaldesa del PP.