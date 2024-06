Noa Argamani, ex rehén de Hamás, estuvo secuestrada en casa de un periodista de Al Jazeera

«Llamaron a la puerta y dijeron: ‘Somos el Ejército de Israel. Venimos a rescatarte’». Así ha relatado Noa Argamani, de 26 años, secuestrada por los terroristas de Hamás el 7 de octubre, a su familia cómo le rescataron el sábado de la casa del periodista de Al Jazeera y Palestinian Chronicle, Abdallah Aljamal, el cual murió durante la operación al intentar oponerse a que Noa Argamani fuese liberada por los agentes de la unidad antiterrorista de élite Yamam de la Policía, del Shin Bet y soldados del Ejército de Israel. Durante la operación ha muerto asesinado el inspector jefe de la unidad antiterrorista, Arnon Zamora.

Noa Argamani, de 26 años, fue rescatada junto con otros tres rehenes Almog Meir Jan, de 21 años, Andrey Kozlov, de 27, y Shlomi Ziv, de 40, este sábado en una operación a plena luz del día en la Franja de Gaza en el corazón de Nuseirat de dos edificios de forma simultánea. Los cuatro rehenes se encontraban secuestrados por civiles palestinos.

Horas después de ser rescatada después de ocho meses de secuestro, Noa Argamani ha ido al hospital de Sourasky Medical Center de Tel Aviv para ver a su madre, Liora, enferma terminal de cárcel cerebral, la cual hace meses hizo un llamamiento público a los terroristas para que le dejaran ver a su hija antes de morir. Fue en octubre, poco después de que secuestraran a su hija en el Festival de Música Supernova, convertido en campo de exterminio en el sur de Israel el 7 de octubre, le preguntaron a Liora, sentada en una silla de ruedas, en una entrevista con una cadena de televisión local que cómo se imaginaba su reencuentro. «Al menos poder abrazarla», respondió Liora entonces después de que el secuestro de su hija fuese grabado en un vídeo que se hizo viral, convertido en uno de los símbolos de la masacre de Hamás. Mientras, el padre de otro rehén rescatado, Almog Meir Jan, de 21 años, falleció horas antes de poder saber que su hijo volvía a casa el sábado.

245 days. It has been 245 days since Noa hugged her father and her mother who is terminally ill. It has been 245 days since she was dancing with her friends at the Nova festival. For 245 days, Noa was held captive by Hamas terrorists who only seek to cause pain and suffering.… pic.twitter.com/uNK2HqGg8a — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2024

Como se ha indicado con anterioridad, Noa Argamani, que estaba en un edificio separado de los otros tres rehenes, ha estado secuestrada durante estos ocho meses en casa del periodista de Al Jazeera y Palestinian Chronicle, Abdallah Aljamal, el cual ha perdido la vida al intentar oponerse a la liberación de Noa Argamani.

Remember this the next time that Israel is Accused of the Targeting or Killing of “Journalists” in Gaza; a Majority of these Journalists are Members of either Hamas or several of the other Terrorist Groups in the Gaza Strip. https://t.co/tMlS8CSRnS — OSINTdefender (@sentdefender) June 9, 2024

En medio de la escalada de tensiones con Qatar, país en el que han vivido durante años los líderes terroristas de Hamás, el gabinete del primer ministro Benjamin Netanyahu votó por unanimidad el cierre de las operaciones de la cadena de televisión pública qatarí Al Jazeera en Israel. Esta decisión se produjo después de que el parlamento israelí aprobara una ley que permite el cierre temporal de emisoras extranjeras, en caso de que sean consideradas una amenaza para la seguridad nacional durante la actual operación contra los terroristas de Hamás.

Noa Argamani told her family: There was a knock on the door – ‘It’s the IDF, we’ve come to rescue you.’» Thank you to our men and women in uniform. There are not enough words. pic.twitter.com/tPh0wdNQR5 — Israel ישראל (@Israel) June 8, 2024

Qatar, que además junto con la República Islámica de Irán financia al grupo terrorista de Hamás junto con la Yihad Islámica y los terroristas hutíes de Yemen, ha sido acusado por Israel de exacerbar la tensión a través de la cobertura de Al Jazeera, medio de comunicación que Israel considera simpatizante de Hamás.

Sin embargo, Al Jazeera ha negado cualquier parcialidad, ha prometido mantener su cobertura informativa de la región y ha negado que Abdallah Aljamal hubiese retenido a Noa Argamani.