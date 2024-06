Cuatro rehenes israelíes secuestrados por el grupo terrorista de Hamás han sido liberados con vida este sábado en una operación a plena luz del día de agentes de la unidad antiterrorista de élite Yamam de la Policía, junto con agentes del Shin Bet, y el Ejército de Israel en la que han asaltado de forma simultánea dos edificios de Hamás en el corazón de Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza. Los cuatro rehenes israelíes rescatados son Noa Argamani, de 26 años, Almog Meir Jan, de 21, Andrey Kozlov, de 27, y Shlomi Ziv, de 40, secuestrados en el festival de música Supernova, cerca de la comunidad de Re’im, la mañana de la masacre del 7 de octubre de 2023.

Argamani fue rescatada de un edificio, mientras Meir Jan, Kozlov y Ziv se estaban juntos en otro.

Noa Argamani, de 26 años, fue secuestrada en el Festival de Música Nova el 7 de octubre. Las imágenes de su secuestro se hicieron virales en las que se vio cómo fue raptada por terroristas en una motocicleta mientras lloraban. Desde entonces ha aparecido en múltiples vídeos de los terroristas de Hamás. A su madre, Liora Argamani, se le diagnosticó un cáncer en estadio cuatro y ha manifestado en los medios de comunicación su deseo de volver a ver a su hija antes de que se agote el tiempo. En un intento por garantizar su regreso, el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu pidió a China en diciembre su apoyo, ya que la madre de Noa es china. El novio de Argamani, Avinatan Or, sigue secuestrado junto a otras 119 personas.

Rescued Israeli Hostage Noa Argamani being reuinited with her father. Today is his birthday, and no gift is better than to see his daughter alive and safe.

Noa’s mother has stage 4 terminal cancer, and her final wish was to see her daughter one last time. Now, her wish will… pic.twitter.com/Y4Mdd3stRi

— Hen Mazzig (@HenMazzig) June 8, 2024