Quién es Noa Argamani, una de las jóvenes secuestradas por Hamás

Noa Argamani, Maya Shem, Shani Louk, Natalie Raanan. Son los nombres de algunas de las jóvenes objetivo del grupo terrorista Hamás el día de su masacre en Israel el pasado 7 de octubre. Algunas fueron asesinadas. Otras exhibidas y violadas. Otras secuestradas. Asaltan las dudas sobre cómo están después de la brutalidad exhibida por los terroristas de Hamás. ¿Quién es Noa Argamani? ¿Está Noa Argamani muerta? ¿Sigue con vida? ¿Cómo van a conseguir liberarlas?

La Embajada de China en Tel Aviv ha confirmado que Noa Aragamani es chino-israelí. Tiene 26 años. Su madre es de China y su padre, que ha comparecido ante los medios de comunicación de Israel para suplicar a los terroristas que le devuelvan a su hija, es de Israel.

Noa Argamani estudiaba Ingeniería en la Universidad Ben Gurión, y había ido al Festival Música Nova en el desierto de Negev.

La joven se encuentra entre los 199 rehenes, secuestrados por Hamás, que la red terrorista tiene como escudos humanos ante la operación por tierra que prepara Israel y quiere utilizar como intercambio de los más de 6.000 presos palestinos que hay en cárceles en Israel.

El presidente Joe Biden ha marcado en rojo como prioridad en su viaje a Israel la liberación de los rehenes. Un asunto personal para el primer ministro Benjamin Netanyahu, debido a que su hermano mayor, Yonathan, comandante del Sayeret Matkal, cayó asesinado al frente de la operación de liberación de rehenes en 1976 en Uganda.

Sus padres son Yakov y Liora Argamani. Para su madre, que sufre un tumor cerebral, el secuestro de Nora Argamani es especialmente difícil.

Estados Unidos y los aliados europeos han solicitado a Catar ayuda para mediar ante el grupo terrorista de Hamás, mientras intentan cotejar nombres y las condiciones de los cientos de rehenes secuestrados por el grupo terrorista.

Diplomáticos de diferentes países y funcionarios de inteligencia trabajan con Ankara para coordinar la ayuda para saber sobre sus nacionales. Incluso, diferentes líderes, entre ellos, el francés Emmanuel Macron, se han implicado de manera personal llamando por teléfono a sus homólogos en Egipto.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha confirmado que entre los rehenes se encuentra un español, Iván Illarramendi. Un hombre de 46 años de edad, que nació en Zarautz (Guipúzcoa). Vivía con su mujer en el kibutz Kissufim, situado a dos kilómetros de la valla fronteriza de la Franja de Gaza. Su mujer, Loren Garovich, de 47 años, que está también desaparecida, es de origen israelí, según ha confirmado Gabriel Colodro, presidente de la Comunidad Chilena en Israel.

El secuestro de Noa Argamani, estudiante de la Universidad Ben Gurión de la ciudad de Beersheba en el sur de Israel, secuestrada delante de su novio, ha estremecido a la comunidad internacional al ver a través de las redes sociales Avinathan Or. Se le escucha decir: «No me matéis, por favor».

