«Hola, soy Mia Shem, tengo 21 años y soy de Shoham. Actualmente estoy en Gaza. Volví el sábado por la mañana temprano de Sderot. Estaba en una fiesta. Resulté gravemente herida en la mano», afirma esta joven, como se puede ver en este vídeo, que se encuentra entre los secuestrados por el grupo terrorista de Hamás el sábado 7 de octubre, cuando cometieron la masacre en Israel tras cruzar la falla fronteriza que les separa de la Franja de Gaza. «¡Por favor, llevadme a casa!», llora la joven que se encuentra entre los secuestrados por los terroristas de Hamás en el primer vídeo que rehenes que difunden.

Es el escalofriante vídeo que ha difundido el grupo terrorista de Hamás en su canal de redes sociales, confirmado por los medios de comunicación de Israel, en el que vemos a la joven Mia Shem, que fue secuestrada por la mañana en la localidad de Sderot, cerca de la valla fronteriza con la Franja de Gaza durante la masacre del grupo terrorista. Entonces, masacraron bebés, mujeres y ancianas en 25 localidades de Israel, secuestrando además, según las Fuerzas de Defensa de Israel, a 199 personas de diferentes nacionalidades, que tienen como rehenes con el objetivo de utilizarles como escudos humanos ante la operación de incursión que prepara Israel para entrar en la Franja de Gaza.

«Me operaron de la mano en el hospital [de Gaza] durante 3 horas. Me están cuidando, me dan medicinas, todo va bien. Sólo pido que me lleven a casa lo antes posible con mis padres, con mis hermanos. Que me saquen de aquí cuanto antes. Por favor», prosigue la joven secuestrada por el grupo terrorista.