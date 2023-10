Miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) dieron el ok definitivo al atentado terrorista de Hamás a Israel el pasado lunes en Beirut. Habría sido en agosto cuando oficiales iraníes del IRGC estuvieron trabajando con el grupo terrorista que gobierna Gaza para realizar el atentado contra Israel por aire, tierra y mar. Así lo asegura The Wall Street Journal en su edición de hoy.

Recordemos que Irán es uno de los grandes enemigos de Occidente y que participa activamente en esta zona de Oriente Medio. Además, apoya a grupos terroristas y algunos expertos sostienen que estarían en poder de ojivas nucleares.

Según las fuentes citadas por The Wall Street Journal, la citada reunión de oficiales de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica y representantes de cuatro grupos terroristas apoyados por Irán, incluyendo a Hamás en Gaza y a Hezbollah en el Líbano, fue en Beirut el pasado lunes.

De hecho, hay vídeos de portavoces de Hamás, agradeciendo el pasado domingo a Irán su ayuda y el ayatolá Ali Jamenei, líder supremo de Irán, alabó los ataques y dijo que el «régimen sionista será eliminado por las manos del pueblo palestino y las fuerzas de la resistencia de la región». Días antes del ataque, Jamenei, publicó en redes sociales que «el régimen sionista es un cáncer que está a punto de ser exterminado por el pueblo palestino».

En otro vídeo publicado estos días, el presidente iraní, Ebrahim Raisi, ha felicitado a los palestinos por la operación. El presidente de Irán ha declarado que el ataque a Israel «es una manifestación de resistencia y de levantarse contra el falso régimen sionista. El pueblo palestino, los soldados palestinos, todos los grupos palestinos y la Ummah islámica realmente deberían ser felicitados por esta victoria», asegura.

Today, the Palestinian youth and the Palestinian movement is more energetic, more alive, and more prepared than it has ever been during the last 80 years.#AlAqsaStorm pic.twitter.com/TE7DGvUUDb

— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 7, 2023