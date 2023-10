Un padre llora desconsolado por su hija Noa secuestrada por Hamás

Es el padre de Noa Argamani, que se puede ver en este vídeo. Llora desconsolado por su hija secuestrada por Hamás en el ataque de los terroristas a Israel, que han invadido este sábado alrededor de 25 comunidades del corredor de Gaza tras atravesar la valla fronteriza supuestamente reforzada de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés). «Mi corazón está roto, ¿cómo puedo seguir?», alcanza a decir cómo puede el padre de Noa que aparece llorando en la televisión de Israel mientras ruega que ella y los demás secuestrados sean devueltos a sus familias tras el ataque de los terroristas de Hamás desde la Franja de Gaza el pasado sábado, sembrando el terror por tierra, mar y aire, en el ataque más cruento al que Israel se ha enfrentado en décadas desde las guerras de 1973 y 1948.

El grupo terrorista Hamás ha enviado a su facción de ataque las Brigadas Al Qassam, que ha invadido alrededor de 25 comunidades del corredor de Gaza, atravesando la valla fronteriza supuestamente reforzada de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés). Abajo se pueden ver las imágenes de cómo los terroristas se han hecho con Noa, de 25 años, arrebatándola de los brazos de su novio, se han hecho virales. Mientras, retienen a su novio Avinatan Or, con un brazo inmovilizado a la espalda.

The look on this young woman’s face as she’s dragged away by terrorists will haunt you. Her name is Noa.

pic.twitter.com/89E8rbasoz

