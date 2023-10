Biden da por buena la versión de Israel sobre el ataque al hospital: «Parece que lo hizo el otro bando»

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha secundado la versión de Israel sobre el ataque a un hospital de la Franja de Gaza de este martes. «Parece que lo hizo el otro bando», ha señalado en declaraciones a los medios a su llegada al país hebreo y antes de reunirse con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

El mandatario norteamericano se ha mostrado «apenado» e «indignado» ante Netanyahu por la destrucción del hospital. Israel ha culpado a la Yihad Islámica de este ataque y Biden ha dado por buena esta versión, teniendo en cuenta los datos de los que dispone actualmente. Fuentes palestinas aseguraron que la destrucción ocasionó más de 500 víctimas mortales, aunque sin pruebas que los respalden.

«Según lo que he visto, parece que lo hizo el otro bando, no vosotros», ha recalcado Joe Biden en presencia del primer ministro israelí. «Hay mucha gente por ahí que no está segura de lo que ocurrió», ha apostillado.

El presidente de Estados Unidos ha instado a ayudar a la población «inocente» que se ha quedado «en mitad» del conflicto provocado por el ataque de los terroristas de Hamás a Israel. «Hamás no representa a todos los palestinos», ha puntualizado.

«El mundo está observando. Israel tiene un conjunto de valores, como Estados Unidos y otras democracias», ha señalado Joe Biden, al tiempo que se ha mostrado «muy feliz» por su visita al país hebreo. Días antes ya se produjo una reunión entre los secretarios de Estado y de Defensa norteamericanos.

Por su parte, Benjamin Netanyahu ha agradecido a Joe Biden su «inquebrantable apoyo» en estos «momentos complicados». «Es la primera visita de un presidente estadounidense en tiempos de guerra. Valoramos el compromiso para proporcionarnos las herramientas que necesitamos para defendernos», ha enfatizado.

El mandatario israelí ha repasado algunos de los crímenes cometidos por la organización terrorista de Hamás y que ha provocado 1.400 muertos, «quizás más». «Somos un país de menos de diez millones de personas. Equivaldría a asesinar a más de 50.000 estadounidenses en un día. Eso son como 20 11-S», ha esgimido.

Netanyahu ha pedido además que, «igual que el mundo civilizado se unió para derrotar a los nazis y a Estado Islámico», haga también un «frente común» contra Hamás. El primer ministro de Israel ha abogado por seguir trabajando hasta «derrotar» al grupo terrorista y así «eliminar esta terrible amenaza» de la vida de todos los ciudadanos.

Las autoridades de Israel han mostrado varias pruebas para desmontar la versión de Hamás sobre el ataque al hospital de Gaza, en plena visita de Joe Biden al país. La destrucción de este edificio habría provocado presuntamente 500 personas, según fuentes palestinas. Israel ha publicado un abanico de pruebas para señalar a la Yihad Islámica por este ataque. Una de estas pruebas es un vídeo mostrando la caída de un cohete fallido sobre la zona del hospital, donde no hay el cráter característico de las bombas israelíes. Además, han grabado a terroristas hablando del ataque.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) han señalado, en primer lugar, que ni su aviación ni su artillería tenían órdenes de servicio en ese cuadrante de Gaza. Los terroristas de Hamás alegaban que el hospital había recibido una orden de evacuación ese mismo día por parte de Israel, pero esa orden se dio de forma genérica a los veinte hospitales y centros médicos que hay en la zona donde está operando la aviación israelí.

Check your own footage before you accuse Israel.

18:59 – A rocket aimed at Israel misfired and exploded.

18:59 – A hospital was hit in Gaza.

You had one job. https://t.co/iCgYOkaE84 pic.twitter.com/Ag2mKCBb6M

— Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023