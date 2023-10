Ni bomba israelí ni 500 muertos en el hospital de Gaza: los vídeos, fotos y audios que lo demostrarían

Israel ha mostrado este miércoles un abanico de pruebas en vídeo con las que desmonta la versión de Hamás sobre el bombardeo del hospital de Gaza. Un incidente en el que presuntamente han muerto 500 personas y por el que Israel señala a la Yihad Islámica: hay vídeos mostrando la caída de un cohete fallido sobre la zona del hospital, donde no hay el cráter característico de las bombas israelíes. Además, han grabado a terroristas hablando del ataque. Estas son todas las pruebas aportadas por Israel hasta el momento para desmentir su participación en la masacre.

Cuantos más datos se van conociendo de los detalles que rodearon a la explosión en el hospital de Al-Ahli, menos consistente es la versión ofrecida por Hamás y comprada por la izquierda en occidente. Al menos en España, donde desde Sumar y su rama Podemos han calificado lo sucedido como «crímenes contra la humanidad». «No tengo palabras. Esto tiene que terminar ya. Están vulnerando todo el derecho internacional humanitario. Hay que pararle los pies a Netanyahu», advertía la ministra Ione Belarra nada más conocer las primeras noticias.

Sin embargo, han sido las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) quienes, al poco de saltar la noticia del bombardeo al hospital, comenzaron a negar su participación. En primer lugar, señalando que ni su aviación ni su artillería tenían órdenes de servicio en ese cuadrante de Gaza. Hamás alegaba que el hospital había recibido una orden de evacuación ese mismo día por parte de Israel, pero esa orden se dio de forma genérica a los veinte hospitales y centros médicos que hay en la zona donde está operando la aviación israelí.

Cohete fallido

Poco después de ese primer desmentido, llegarían las primeras pruebas aportadas por Israel, en las que apunta a la autoría de la Yihad Islámica. Un vídeo en el que puede verse el lanzamiento de cohetes que se produjo a esa misma hora en la zona próxima al hospital.

Los lanzamientos de estos proyectiles se realizan en muchas ocasiones en zonas densamente pobladas para evitar las represalias o la neutralización de los lanzadores por parte de los bombarderos israelíes. Las imágenes muestran como uno de los cohetes lanzados hacia la zona de Tel Aviv falla y acaba cayendo a tierra, provocando una explosión considerable. Así figura en el directo que la cadena qatarí Al Jazeera emitía en ese momento en la zona.

Check your own footage before you accuse Israel. 18:59 – A rocket aimed at Israel misfired and exploded.

18:59 – A hospital was hit in Gaza. You had one job. https://t.co/iCgYOkaE84 pic.twitter.com/Ag2mKCBb6M — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Además, el Ejército israelí ha aportado imágenes en las que se muestra la trayectoria de los misiles lanzados (punto rojo) desde Gaza este martes, en los que puede verse que el hospital (punto blanco) estaba en medio de esas líneas longitudinales que muestran el rumbo de los proyectiles.

Trayectoria del lanzamiento de cohetes cerca del hospital.

No hay cráter

Mientras las dudas sobre la autoría israelí crecían, los drones con los que las IDF vigilan y controlan la zona comienzan a ofrecer más pruebas. Imágenes aéreas del lugar exacto del impacto, el parking del hospital Al-Ahli. El análisis de esas imágenes, difundido por Israel, muestra varias cosas: la primera, la ausencia del cráter característico que dejan las bombas guiadas por láser (JDAM) que utiliza Israel en sus operaciones contra infraestructuras de Hamás. Bombas de centenares de kilos de explosivo pensadas para derruir edificios de forma instantánea.

Pero lo que se ve en esas imágenes no muestra ese cráter ni ese poder destrucción. De hecho, la vista aérea no refleja daños en las estructuras del hospital -más allá de restos y escombros en el tejado de uno de los edificios-. Ningún edificio colapsó por la bomba, aunque se aprecian signos de un fuego intenso que ha quemado prácticamente todos los vehículos que allí se encontraban.

A failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization hit the Al Ahli hospital in Gaza City. IAF footage from the area around the hospital before and after the failed rocket launch by the Islamic Jihad terrorist organization: pic.twitter.com/AvCAkQULAf — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Conversaciones terroristas

En la última hora, Israel ha mostrado una prueba contundente que reforzaría su tesis sobre la autoría terrorista en el bombardeo al hospital de Gaza. Una grabación obtenida por la inteligencia israelí de una conversación telefónica entre dos miembros de Hamás.

En esa charla, uno de los interlocutores le explica al otro que el proyectil causante del ataque parece ser de la Yihad Islámica:

-Dicen que [el misil] pertenece a la Yihad Islámica.

-¡¿Qué?!

-Que están diciendo que pertenece a la Yihad Islámica.

-¿Es nuestro?

-¡Parece que sí!

-¿Quién lo dice?

-Dicen que la metralla del misil es de un misil local y no metralla israelí.

-¿Qué me estás contando XXX (nombre omitido)?… [silencio]… Pero por el amor de Dios, ¿no podría haber caído en otro lugar para explotar?

-Fue lanzado desde el cementerio que hay cerca del hospital. Falló y les dieron.

Islamic Jihad struck a Hospital in Gaza—the IDF did not. Listen to the terrorists as they realize this themselves: pic.twitter.com/u7WyU8Rxwz — Israel Defense Forces (@IDF) October 18, 2023

Imágenes del hospital bombardeado

La teoría israelí cobra aún más fuerza al conocerse las primeras imágenes del lugar del supuesto bombardeo. En ellas no se ve ningún edificio afectado, más allá de un parking lleno de coches calcinados. Tampoco hay evidencias de un escenario con medio millar de víctimas, máxime apenas 12 horas después de ocurrir.

First video in daylight of the Al-Ahly hospital. It looks like the parking lot in front of the hospital took the main hit. pic.twitter.com/p8yBM80GRi — Visegrád 24 (@visegrad24) October 18, 2023

Las imágenes del Al-Ahli, sin embargo, se han puesto en entredicho asegurando que se trataba de un vídeo antiguo. OKDIARIO ha localizado al autor de las imágenes, el fotoperiodista palestino Mohamed H. Al Masri. Ha publicado en sus redes sociales las imágenes grabadas y subidas este miércoles, confirmando que se trata de un vídeo actual.

El arsenal de Hamás

Por otra parte, entre las versiones que tratan de responsabilizar a Israel del ataque se esgrime el hecho de que ni Hamás ni la Yihad Islámica tienen capacidad en sus arsenales para provocar una destrucción como la del hospital. Algo que, además de que las imágenes no reflejan esa destrucción, es falso.

Los arsenales de cohetes con los que los terroristas atacan Israel desde Gaza son muy amplios y variados. Desde los rudimentarios Qassam de pequeño tamaño, que se fabrican con cargas explosivas caseras, hasta grandes misiles de fabricación iraní con alcances superiores a los 100 kilómetros de distancia.

El arsenal de misiles que usan los terroristas desde Gaza.

De hecho, tanto Hamás como las Brigadas de Al Quds (el brazo armado de la Yihad Islámica) suelen presumir en sus vídeos de propaganda de sus arsenales de misiles. En la siguiente foto pueden verse a terroristas de este último grupo -el que señala Israel por el bombardeo en el hospital de Gaza- lanzando cohetes A-120, con gran poder destructivo y alcances muy superiores a los que suelen utilizar de forma regular.

Este tipo de cohete, como saben en Israel después de años siendo objetivo de sus ataques, tiene una peculiaridad: cuando explota mucho antes de su objetivo provoca grandes incendios, ya que al recorrer distancias más cortas de las previstas en su diseño mantiene una importante carga de combustible en su interior. Fuentes oficiales de Israel señalan a OKDIARIO que las imágenes del parking del hospital bombardeado en Gaza muestran signos de un incendio de grandes proporciones.

Además, según aseguran, Israel está utilizando últimamente bombas guiadas con kit JDAM y espoletas retardadas para este tipo de ataques a estructuras terroristas en Gaza. Esas espoletas retardadas permiten que la bomba impacte en la zona de los cimientos pero no explote de forma inmediata, permitiendo la evacuación de la zona antes de detonar.