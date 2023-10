Israel difunde vídeos para demostrar que el bombardeo a un hospital de Gaza fue obra de la Yihad Islámica

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha acusado este martes a Israel del bombardeo del hospital baptista Al-Ahli en la Franja de Gaza que ha provocado centenares de muertos, en un principio se habló de 200 pero hay fuentes que aseguran que pueden superar las 500 víctimas mortales. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han difundido vídeos para desmontar estas acusaciones. El ejército hebreo señala precisamente a los terroristas como autores de la catástrofe, ya que al parecer tras un lanzamiento de cohetes masivo en dirección a Israel alguno o varios proyectiles se habrían desviado de su trayectoria alcanzando al centro hospitalario.

Mientras en la frontera de Israel con la Franja de Gaza se mantiene una tensa calma ante la que parecía una inminente invasión terrestre de Gaza por parte de las FDI, este martes las autoridades gazatíes, básicamente Hamás, han acusado al Gobierno de Benjamin Netanyahu del bombardeo del hospital Al-Ahli en la Franja de Gaza causando al menos 500 muertos y un número indeterminado de heridos.

Israel ha negado ser autor de esta masacre contra el centro médico y ha señalado que ha sido precisamente el lanzamiento de cohetes por parte de los terroristas lo que ha provocado la matanza.

Para ello el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, ha negado categóricamente que las fuerzas hebreas hayan lanzado un ataque contra el hospital Al-Ahli. «Este martes, las instalaciones médicas fueron alcanzadas por un cohete lanzado por la Yihad Islámica» que se habría desviado de su trayectoria impactando contra el hospital.

«Puedo confirmar –continúa el portavoz militar– que después de analizar los sistemas operativos de las IDF, una serie de cohetes fueron lanzados por los terroristas desde Gaza, pasando muy cerca del hospital Al-Ahli a la vez que se producía una explosión en el mismo», ha confirmado la fuente de defensa.

Las organizaciones terroristas han lanzado numerosos ataques con cohetes contra la población israelí, pero se calcula que unos 450 han terminado cayendo en suelo de la Franja de Gaza desde que el pasado 7 octubre Hamás lanzara un terrorífico ataque contra Israel.

Surveillance camera footage from Netiv Haasara shows a large barrage of rockets being launched from northern Gaza, followed by a massive blast in the Strip, apparently caused by a failed projectile. pic.twitter.com/PdNCbks02r

— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 17, 2023