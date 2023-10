Israel acusa a los ministros comunistas de Sánchez de «alinearse con el terrorismo» de Hamás

La embajada de Israel en España ha emitido un duro comunicado de prensa este lunes dirigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez donde insta al presidente socialista en funciones a que «condene inequívocamente» las «vergonzosas declaraciones» de miembros de su Gobierno por «alinearse con este terrorismo tipo ISIS», en alusión a la ofensiva de Hamás.

«Israel condena enérgicamente las recientes declaraciones del Gobierno español. Es profundamente preocupante que, en un momento en el que Israel está de luto por la pérdida de vidas inocentes en el bárbaro ataque de Hamás el 7 de octubre, en el que más de 1.300 hombres, mujeres y niños fueron bárbaramente asesinos, y cuando más de 150 civiles, incluidos niños, mujeres y ancianos permanecen cautivos de los terroristas de Hamás en Gaza, ciertos elementos dentro del Gobierno español han optado por alinearse con este terrorismo tipo ISIS», señala el comunicado de Israel.

«Estas declaraciones no sólo son absolutamente inmorales, sino que también ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías de España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas. Hacemos un llamamiento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para que denuncie y condene inequívocamente estas vergonzosas declaraciones», recoge la nota de la embajada israelí en España.

Una de las integrantes del Gobierno de Pedro Sánchez que ha blanqueado estos días a Hamás ha sido la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, quien ha llegado a calificar a este grupo terrorista como «facciones armadas palestinas». Se da además la circunstancia de que la secretaria general de Podemos participó este domingo en la manifestación contra Israel organizada por Samidoun, red internacional catalogada como grupo terrorista por Israel por dar oxígeno al terrorismo de Hamás. Samidoun es próximo a Sumar, coalición donde se integran IU y Podemos, tal y como ha publicado OKDIARIO. En dicha manifestación con presencia de la citada integrante del Gobierno se escucharon gritos del tipo «¡Israel asesino!; «¡Viva la resistencia palestina!» o «Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá», entre otros cánticos antisemitas.

Este lunes, un día después, Belarra ha difundido un vídeo declarativo a través de las redes donde se ha dirigido directamente al PSOE solicitándole «trabajar juntos para presentar desde el Gobierno de España una petición ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que se investiguen los crímenes de guerra cometidos por (Benjamín) Netanyahu, así como los cometidos por Hamas contra Israel», ha sostenido sobre el primer ministro israelí, con el que Sánchez todavía no ha contactado.

We ask our partner that, as the Government of Spain, we bring Netanyahu before the International Criminal Court for war crimes. Here is my official statement 👇 pic.twitter.com/Wuu8nnKfVp

— Ione Belarra (@ionebelarra) October 16, 2023