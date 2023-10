Desde que Hamás comenzó sus ataques terroristas a Israel el pasado fin de semana, sus atrocidades parecen no tener fin. Imágenes y noticias macabras llegan cada día, pero si ha habido una de sus matanzas que ha resultado especialmente terrorífica, esa ha sido la de 40 bebés asesinados en sus cunas, algunos de ellos decapitados, en un kibutz al sur del país. Patxi López ha asegurado que esta información había sido «desmentida», pero Joe Biden ha confirmado haber visto en imágenes «verificadas» a los terroristas de Hamás decapitando niños.

El portavoz del PSOE en el Congreso a la vez que ha lanzado un mensaje a Isabel Díaz Ayuso, a quien ha tachado de «indecente»: «La señora Ayuso traspasó todas las líneas de la decencia política y moral. No todo vale en política. Ella mezcló en una misma frase 40 bebés decapitados, algo que ya está desmentido, con el gobierno de Sánchez».

Declaraciones que, por cierto, la presidenta madrileña no ha dejado pasar. Ayuso no ha dudado en dar respuesta a Patxi López a través de su perfil en redes sociales: «Indecente es pactar con los asesinos de tus compañeros», le ha dedicado.

Por su parte, Newtral, medio especializado en desmentir noticias falsas, no ha negado en ningún momento la información, simplemente se ha limitado a afirmar que la escena fue relatada por soldados israelíes a una reportera de i24 News que no llegó a ver las imágenes. La cadena de televisión «no mostró imágenes que corroborasen esta versión», motivo por el que determinaban como una única fuente existente el testimonio de los soldados.

No obstante, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha confirmado haber visto las imágenes que demuestran que decenas de bebés fueron decapitados en su última comparecencia: «Jamás pensé que vería y confirmaría imágenes de terroristas decapitando a niños», ha declarado.

Pero a la confirmación de Biden de la existencia de bebés decapitados por parte de Hamás, se ha sumado la de la portavoz del gobierno de Israel, que ha intervenido en la CNN para reiterar la veracidad de lo ocurrido: «Bebés y niños pequeños fueron encontrados decapitados en Kfar Aza, en el sur de Israel, después de los ataques de Hamás al kibutz durante el fin de semana».

Babies and toddlers were found with their «heads decapitated» in Kfar Aza in southern Israel after Hamas’ attacks in the kibbutz over the weekend, a spokesperson for Israel’s prime minister says.

