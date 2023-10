Isabel Díaz Ayuso no ha dudado en responder a Patxi López tras sus graves acusaciones en relación a la guerra de Israel. El portavoz del PSOE en el Congreso ha pedido al PP que «deje de usar la guerra entre Israel y Hamás para atacar al Gobierno en funciones de Pedro Sánchez». López ha señalado concretamente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que ha acusado de estar «traspasando todos los límites de la decencia política» con este asunto, y ha pedido a Alberto Núñez Feijóo que «ponga límites» tanto a ella, como a otros compañeros.

Ante tales declaraciones, Ayuso no ha dudado en darle respuesta, sosteniendo que «indecencia es pactar con los asesinos de sus compañeros». Para ello, ha utilizado su perfil oficial en redes sociales, en el que ha respondido directamente al vídeo donde Patxi López hace estas acusaciones.

«Sánchez se ha quedado aislado del resto de los gobiernos más importantes de Occidente, cuando España ostenta la Presidencia rotatoria de la UE», ha compartido Ayuso en respuesta a Patxi López. «No firma el manifiesto de condena porque medio gobierno está contra Israel».

Sánchez se ha quedado aislado del resto de los gobiernos más importantes de Occidente, cuando España ostenta la Presidencia rotatoria de la UE. No firma el manifiesto de condena porque medio gobierno está contra Israel. Indecencia es pactar con los asesinos de tus compañeros. https://t.co/6UYkT5Bo10 — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 11, 2023

Ayuso, junto a Israel

Desde que comenzaron los ataques del grupo terrorista Hamás el pasado fin de semana, la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha mostrado en todo momento al lado de Israel.

De hecho, Ayuso fue ovacionada esta semana en la sinagoga madrileña Beth Yaacov, en la que acogió un acto en recuerdo a todas las víctimas de los ataques. Unas 500 personas acudieron al homenaje convocado por la Comunidad Judía de Madrid.

La presidenta subió al atril para pronunciar un discurso de apoyo a todo el pueblo israelí: «El terrorismo es el mal y el mal no puede triunfar. No podemos consentirlo», comenzó. Además, pidió «la liberación inmediata de los secuestrados» y reivindicó «el derecho a la legítima defensa» del estado de Israel. Un país al que se refirió como «hermano de España» y al que no dudó en definir como «uno de los más importantes de la historia de la humanidad y el único demócrata de Oriente Próximo».

Al finalizar, Ayuso fue ovacionada por todos los presentes en la sinagoga. Los asistentes se pusieron en pie y pasaron largos segundos aplaudiendo sus palabras.

Pésame de Ayuso a la familia de Maya Villalobo

Todo esto ha ocurrido, además, en el día en el que el Ministerio de Exteriores español ha confirmado la trágica noticia de la muerte de la española de 19 años que permanecía desaparecida en Israel. La presidenta madrileña ha utilizado su perfil en redes sociales para trasmitir sus condolencias a sus familiares: «Todo nuestro apoyo y cariño a la familia de Maya Villalobo, la joven española asesinada en Israel, y a las de todas las víctimas de los ataques terroristas de Hamás, sean de donde sean».