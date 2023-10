La sinagoga Beth Yaacov, ubicada en Madrid, ha acogido esta tarde un acto en recuerdo a las víctimas de los ataques del grupo terrorista Hamás contra Israel que comenzaron el pasado fin de semana. Unas 500 personas han acudido al homenaje convocado por la Comunidad Judía de Madrid. Entre ellas, Isabel Díaz Ayuso, que ha sido ovacionada en la citada sinagoga por condenar los ataques de Hamás.

Un extenso despliegue policial ha blindado la sinagoga de la capital española a la que, además de Ayuso, ha acudido una nutrida representación tanto de la Comunidad como del Ayuntamiento, ambos gobernados por el PP.

La presidenta ha subido al atril para pronunciar un discurso de apoyo a todo el pueblo israelí: «El terrorismo es el mal y el mal no puede triunfar. No podemos consentirlo», ha comenzado. «El horror que sentimos ante los cuerpos rotos y las víctimas robadas no puede convertirse en odio ni en miedo porque entonces el mal habría ganado».

Ayuso ha aprovechado su intervención para pedir «la liberación inmediata de los secuestrados» y reivindicar «el derecho a la legítima defensa» del estado de Israel. Un país al que se ha referido como «hermano de España» y al que no ha dudado en definir como «uno de los más importantes de la historia de la humanidad y el único demócrata de Oriente Próximo». A ello se han sumado su pésame y un claro mensaje: «Estamos con vosotros. Os traigo nuestras condolencias, cariño y apoyo».

Al finalizar, Ayuso ha sido ovacionada por todos los presentes en la sinagoga tras su rotunda crítica al terrorismo de Hamás. Los asistentes se han puesto en pie y han pasado largos segundos aplaudiendo sus palabras.

Isabel Díaz Ayuso lanza un mensaje a las feministas

Pero esta no ha sido su única aparición en el día de hoy. Isabel Díaz Ayuso ha mostrado de la misma manera su total apoyo y solidaridad a Israel en el acto de presentación del balance del Plan INFORMA 2023.

La presidenta ha asegurado «no poder quitarse de la cabeza» las imágenes llegadas desde Israel en las que se pueden ver mujeres «violadas, ensangrentadas y expuestas como trofeos». Ha sido entonces cuando se ha preguntado dónde están las feministas para condenar todos estos actos que, además, han sido grabados y difundidos por los terroristas de Hamás.

Concentración contra el terrorismo de Hamás en Madrid

Al homenaje en la sinagoga madrileña, se ha sumado una concentración que ha comenzado a las puertas de la embajada de Israel. Cientos de personas se han unido contra el terrorismo de Hamás acompañados tanto de representantes de la Federación de Comunidades Judías de España como del Partido Popular y Vox.

Durante el acto se ha podido escuchar cómo los asistentes han gritado «¡Yolanda, dimisión!», haciendo alusión a Yolanda Díaz tras el apoyo mostrado hacia el pueblo palestino.