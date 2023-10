Gritos de “Yolanda dimisión” en la concentración contra el terrorismo de Hamás en la embajada de Israel

Cientos de personas han gritado este martes «¡Yolanda dimisión!», en alusión a Yolanda Díaz, durante la concentración contra el terrorismo de Hamás organizada frente a la embajada de Israel en Madrid. Allí se dieron cita tanto representantes de la Federación de Comunidades Judías de España como del Partido Popular y Vox para apoyar al pueblo israelí contra las matanzas perpetradas por el grupo islamista.

Los gritos en la embajada de Israel contra la vicepresidenta segunda del Gobierno se entienden por el apoyo que Yolanda Díaz ha mostrado hacia el pueblo palestino. En este sentido, la socialista aseguró a través de sus redes sociales que la decisión de la UE de suspender las ayudas a Palestina «es indignante». «La Comisión Europea debe rectificar y Europa liderar una acción internacional por la paz, no castigar a todo un pueblo», escribió.

En cuanto a los ataques de Hamás hacia la población del sur de Israel la también ministra de Trabajo sostuvo que se debía «poner fin a la ocupación». «Necesitamos una paz justa, duradera y sostenible y eso pasa por cumplir con el derecho internacional, poner fin a la ocupación y que el pueblo palestino pueda vivir con dignidad. La comunidad internacional no puede seguir de brazos cruzados», afirmó Yolanda Díaz en relación al conflicto entre Israel y Palestina que se lleva desarrollando desde 1948.

Necesitamos una paz justa, duradera y sostenible y eso pasa por cumplir con el derecho internacional, poner fin a la ocupación y que el pueblo palestino pueda vivir con dignidad. La comunidad internacional no puede seguir de brazos cruzados — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) October 7, 2023

Esta ambivalencia de la líder de Sumar es compartida por el partido Más Madrid el cual no estuvo presente durante el minuto de silencio convocado este martes en el ayuntamiento madrileño para conmemorar a las víctimas israelíes.

En este sentido, el alcalde José Luis Martínez-Almeida afirmó que esta actitud le decepcionó «profundamente» y que esperaba que esto no obedeciera a «un cierto antisemitismo».

«Me decepciona profundamente que haya una fuerza política que forma parte del Gobierno a través de Sumar, y que no hayan entendido que no caben ni paliativos, ni peros, ni cabe poner acento a lo que está pasando que lo único que cabe es la condena total y absoluta. Espero que esto no obedezca únicamente a un cierto antisemitismo que todavía está latente en el conjunto de la sociedad», criticó Almeida.

Vox

El secretario general del grupo parlamentario Vox en el Congreso, José María Figaredo, también ha estado presente en la manifestación frente a la embajada de Israel. Allí ha dicho que tanto él como su partido han acudido para apoyar al pueblo israelí contra la agresión terrorista. Además ha expresado que también se manifiestan para exteriorizar su reproche «no sólo a los actos terroristas contra Israel, sino a quienes los justifican aquí en España».

PP

Por su parte, el vicesecretario de Institucional del PP, Esteban González Pons, ha dicho en declaraciones a medios frente a la embajada de Israel que el Partido Popular se solidariza con el Gobierno, el pueblo y las víctimas de Israel por los ataques terroristas. Además ha asegurado que esta masacre en el sur de Israel es algo histórico por su dimensión y por el dolor causado.

Asimismo, ha exigido que no existan víctimas civiles en ningún conflicto y que los secuestrados por Hamás sean liberados de inmediato. «La comunidad internacional debe reaccionar con toda la fuerza que sea capaz», ha dicho.

Federación de Comunidades Judías

La Federación de Comunidades Judías de España es la organización que ha convocado la manifestación frente a la embajada de Israel. Con motivo de la convocatoria esta comunidad judía ha mostrado su «indignación y asco» por «la alegría manifestada por los terroristas».

Además han expresado su «temor» por el paradero de las personas capturadas y trasladan su «solidaridad» al pueblo de Israel y a sus autoridades que, según defiende la FCJE, «están en su derecho a tomar todas las decisiones que consideren oportunas para defenderse del terror y proteger a su población».

La federación afirma que detrás de este «masivo ataque sin precedentes en los últimos 50 años» se esconde «el régimen terrorista de Irán» y pide que reciba «la firme condena internacional y el bloqueo total hasta que deje de armar y financiar a los grupos terroristas que ponen en peligro la seguridad de Israel y del mundo occidental».