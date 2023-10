Ayuso: «¿Dónde están las feministas para condenar las violaciones de mujeres en Israel?»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha mostrado de nuevo este martes su total solidaridad y apoyo con Israel tras el ataque terrorista perpetrado por Hamás el pasado sábado y se ha preguntado dónde están las feministas para condenar las violaciones de mujeres que se ha producido y que los terroristas han grabado y difundido en vídeo.

«Yo no me quito de la cabeza los cuerpos de esas mujeres, de esas chicas jóvenes rotos, esas mujeres violadas, ensangrentadas que han expuesto y que han exhibido como trofeos durante estos días», ha reconocido Isabel Díaz Ayuso en declaraciones a la prensa tras el acto de presentación del balance del Plan INFOMA 2023.

A continuación se ha preguntado dónde están «esas feministas» para ponerse de parte de ellas o para «por lo menos, recordar que eso no se puede tolerar». «Creo que se pierde una gran oportunidad, simplemente condenarlo y luego ya hablamos de otras cosas», ha agregado, después de que la ministra de Igualdad, Irene Montero, no haya dicho ni una palabra de las violaciones y vejaciones a mujeres que se han producido en Israel.

En referencia al ataque de Hamás en un festival de música en el sur de Israel, donde asesinaron a 260 personas que disfrutaban de una fiesta, Ayuso ha explicado por qué había chicas jóvenes. Básicamente, ha indicado, «porque la mujer en Israel es libre, cosa que no ocurre al otro lado del muro por culpa del yihadismo».

«Si no sabemos separar esto y condenar algo tan grave como lo que hemos vivido no estaremos a la altura de las grandes democracias liberales que sí lo están haciendo en estos días. Creo que el Gobierno de España debería hacer lo mismo y no dejarnos en bochorno», ha apostillado.

Sánchez no firma el apoyo a Israel

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha firmado el comunicado conjunto de apoyo a Israel impulsado por el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y que han suscrito los líderes de la Unión Europea. Una decisión que, tal y como ha publicado OKDIARIO, tiene que ver con que no quiere hacer enfadar a sus socios prioritarios de cara a la investidura que está negociando después de que una amplia mayoría de ellos hayan manifestado su apoyo público a Palestina y justificado el ataque terrorista de Hamás.

La propia Isabel Díaz Ayuso ha criticado en sus redes sociales que Sánchez no haya firmado esta declaración y ha augurado que España «ni está ni se la espera» hasta que no haya un cambio de Gobierno.

España no está ni se la espera mientras no haya un cambio de gobierno. https://t.co/kxhUUgeGhq — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) October 10, 2023

El líder socialista ha adoptado una posición muy discreta en relación a los ataques de Hamás a Israel. Pedro Sánchez ni tan siquiera participó en la reunión sobre el ataque terrorista en Israel convocada por Biden de forma telemática, pese a ostentar la presidencia de turno de la Unión Europea. En este encuentro sí estuvieron, además del anfitrión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y los presidente de los gobiernos de Alemania, Olaf Scholz, de Italia, Giorgia Meloni, y del Reino Unido, Rishi Sunak.