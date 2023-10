El ataque Hamás a Israel la pasada madrugada lanzado desde la Franja de Gaza ha dejado un balance de más de 300 muertos y 1.500 heridos. El Gobierno de Benjamin Netanyahu declaró el «estado de guerra» después de que los terroristas financiados por Irán realizaran ataques con cohetes e incursiones terrestres. Hay centenares de civiles muertos y un número indeterminado de personas secuestradas.

Hezbolá se ha unido a Hamás y ha comenzado a atacar posiciones israelíes desde el Líbano. Según los responsables de esta organización terrorista, los ataques de producen por «solidaridad» con el pueblo palestino. En concreto, los milicianos de Hezbolá han lanzado ataques contra puestos del ejército de Israel en la región del Monte Dov, según The Times of Israel.

El cantante Bruno Mars se encontraba en Tel Aviv donde iba a realizar una actuación cuando fue sorprendido por el ataque con cohetes de Hamás. El artista estadounidense no lo ha dudado y ha salido del país inmediatamente ante la situación de guerra.

Tras lanzar una ofensiva contra objetivos de Hamás en Gaza, el ejército de Israel ha dado orden de evacuar los asentamientos cercanos a la frontera con la Franja de Gaza para evitar nuevos ataques a la población civil. Richard Hecht, portavoz de las FDI, ha asegurado que toda la zona ha sido declarada como «restringida» y se ha procedido a trasladar a miles de personas a otros puntos del país. El propio portavoz ha reconocido que la vaya de la Franja de Gaza ha sido vulnerada en 29 puntos.

Los ataques de Israel contra objetivos de Hamás en la Franja de Gaza dejan, según ha informado el Ministerio de Sanidad de la Franja, un balance de al menos 256 muertos y 1.800 herido, que podría ascender ya que siguen llegando heridos a los hospitales.

Las Fuerzas de Defensa de Israel han lanzado ataques de artillería a la zona del Líbano desde la que se lanzaron los cohetes contra la población civil israelí. Así lo han confirmado oficialmente desde las cuentas de redes sociales de las FDI: «Las FDI están preparadas para todos los escenarios y seguirán protegiendo la seguridad de los residentes del Estado de Israel.

El ejército israelí ha comunicado que durante la madrugada se han llevado a acabo ataques contra objetivos de los terroristas de Hamás en la Franja de Gaza. Según un portavoz de las FDI, «tras la evaluación de la situación se decidió emitir una orden de cierre de zona militar en la zona de la División de Gaza».

Las fuerzas de seguridad de Israel tomaban a última hora de ayer la comisaría de Sederot, donde se habían atrincherado 10 terroristas palestinos infiltrados desde Gaza tras los ataques de Hamás. Los 10 hombres murieron tras el intercambio de fuego con militares y policías fronterizos israelíes.

«No se equivoquen, este es un momento aterrador para los judíos del mundo», comentaba en Twitter una persona que fue testigo de cómo varios coches ondeaban banderas palestinas y celebraban los ataques de Hamás contra Israel. Las autoridades han reforzado la presencia policial en las calles después de numerosas denuncias sobre hechos similares.

How can there be so much hate for other human beings? An entire race hated so much they want them extinct. Here in the US, we have black millionaires like Whoopie and Joy Reid. Yeah. They know so much about racism.

