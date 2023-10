Sánchez no firmó la carta de apoyo de EEUU y la UE a Israel por miedo a la reacción de sus socios

Pedro Sánchez no ha firmado el comunicado conjunto impulsado por Joe Biden y firmado por los líderes de la UE en apoyo a Israel. La decisión del presidente del Gobierno en funciones, que está negociando los apoyos a su investidura, tiene mucho que ver con no querer enfadar a sus socios prioritarios que en su mayoría han manifestado su apoyo público a Palestina y justificado el ataque de Hamás por la condiciones en la que Israel, según su opinión, mantiene a los palestinos.

El líder socialista ha adoptado una posición muy discreta en relación a los ataques de Hamás a Israel. Pedro Sánchez ni tan siquiera participó en la reunión sobre el ataque terrorista en Israel convocada por Biden de forma telemática, pese a ostentar la presidencia de turno de la Unión Europea. En este encuentro sí estuvieron, además del anfitrión, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y los presidente de los gobiernos de Alemania, Olaf Scholz, de Italia, Giorgia Meloni, y del Reino Unido, Rishi Sunak.

Todos estos mandatarios, miembros del G7, han publicado un comunicado conjunto en el que han expresado su «firme y unánime apoyo» a Israel y su rotunda condena al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y a sus «actos de terrorismo». Algo en lo que no existe unanimidad en el seno del Gobierno de coalición que preside Sánchez. Sin ir más lejos, la portavoz de Podemos, Isa Serra, participó este lunes en una manifestación en apoyo de Palestina en Madrid.

«Dejamos claro que las acciones terroristas de Hamás no tienen justificación ni legitimidad, y deben ser condenadas universalmente. Nunca hay justificación para el terrorismo. En los últimos días, el mundo ha visto con horror cómo los terroristas de Hamás masacraban a familias en sus casas, asesinaban a más de 200 jóvenes que disfrutaban de un festival de música y secuestraban a ancianas, niños y familias enteras, que ahora están retenidos como rehenes», reza el comunicado de Biden junto a los líderes de la UE.

Además, amparan el derecho de Israel a «defender a su pueblo de tales atrocidades», y subrayan la importancia de que «ninguna parte hostil a Israel» intente sacar provecho de este momento.

En ese sentido, EEUU, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia reiteran su unión y coordinación «como aliados y como amigos comunes de Israel» para defenderles del ataque de Hamás y para establecer «las condiciones para una región pacífica e integrada».

«Todos nosotros reconocemos las legítimas aspiraciones del pueblo palestino y apoyamos medidas iguales de justicia y libertad para israelíes y palestinos por igual. Pero no nos equivoquemos: Hamás no representa esas aspiraciones, y no ofrece nada al pueblo palestino que no sea más terror y derramamiento de sangre», se lee en la misiva.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido este martes al Gobierno que aclare su postura frente a los ataques terroristas a Israel. «Se contradicen, algunos no condenan los actos terroristas de Hamás y otros intentan justificarlos», ha declarado en una entrevista en esRadio.