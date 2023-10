Las atrocidades que Hamás está cometiendo en Israel no tienen límites. Lo último que se ha conocido es una brutal matanza en un kibutz, es decir, en una comuna agrícola israelí. Situada en el sur del país, a sólo un kilómetro de la frontera con Gaza, Kfar Aza ha sido escenario de la macabra violencia de los terroristas musulmanes.

El Ejército de Israel ya se ha hecho con el control de la zona después de dos días de combate. Lo que se han encontrado allí es espeluznante. Una comunidad completamente devastada. Hombres, mujeres y niños masacrados. Asesinados. Familias enteras ejecutadas. Incluso decapitaciones y mutilaciones de bebés.

Las imágenes que se han encontrado los militares son terroríficas. Hasta allí ya se han desplazado varios equipos de prensa que han transmitido todo lo que el Ejército les ha ido informando. Y el relato es escalofriante: los cadáveres se acumulan, los militares siguen evacuando cuerpos y aun desconocen el número de víctimas. Los cuerpos presentan signos de violencia y están mutilados. Algunos sin brazos y otros sin cabeza.

Una salvaje matanza que muestra la brutalidad de Hamás. Lo más cruento: el hallazgo de al menos 40 bebés, algunos con la cabeza cortada, en sus cunas. Los soldados descubrieron los cuerpos entre casas quemadas, muebles esparcidos y automóviles incendiados.

En un vídeo en X/Twitter, una periodista de i24 contó: «Hablando con algunos de los soldados aquí, dicen que lo que presenciaron mientras caminaban por estas comunidades son cuerpos de bebés con las cabezas cortadas y familias asesinadas a tiros en sus camas».

I visited this kibbutz, Kfar Aza, just last year. The commander who liberated it from Hamas control says they found the bodies of 40 babies.pic.twitter.com/Z7h0akwdvM

— Gabriel Noronha (@GLNoronha) October 10, 2023