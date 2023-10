El brutal ataque por parte del grupo terrorista Hamás que ha acabado ya con la vida más de 900 personas, ha conmocionado a Israel. Tras 72 horas de la matanza terrorista de Hamás comienzan a conocerse testimonios de víctimas que sufrieron el brutal ataque en Israel. A pocos kilómetros de la frontera de Gaza se encontraban familias enteras, barrios humildes donde estaban acostumbrados al sonido de misiles, pero no a un ataque como el sucedido la madrugada del domingo pasado. OKDIARIO ha podido hablar con tres personas que se encontraban en esos pequeños barrios cerca de la frontera y con una española en Israel.

«Mujeres, niños, jóvenes, ancianos, los terroristas sólo querían matar» explica Ariel Shagerman a este periódico. Ariel, vive a tan sólo cuatro km de la franja de Gaza en un pueblo llamado Sha’ar Hanegev, el lugar que le acogió hace ya 21 años. Él mismo no se explica como ha podido pasar una tragedia como esta: «He perdido a muchos amigos y no sé si están muertos o desaparecidos». A él y a su mujer les han trasladado a un hotel –lejano a la zona de conflicto– por su seguridad, pero aun así, piensa que la guerra no ha hecho más que comenzar.

Masacre de Hamás en Israel

El testimonio de Janet Cwaigenbaum sobre el ataque de Hamás a Israel es sobrecogedor. Es una ciudadana uruguaya de 57 años –pero lleva viviendo en Israel 26 años– donde además ha formado una familia. Actualmente, es directora de recursos humanos de la empresa agrícola Kibutz en un pequeño barrio muy cercano a la frontera con Gaza. «Los vecinos por el móvil iban avisando por dónde pasaban los terroristas» ha comentado la uruguaya. Reconoce además, que con muchas de las personas secuestradas tenía trato diario y las conocía desde hace bastante tiempo. Argumenta además que «no nos esperábamos para nada este brutal ataque» y que «nos ha pillado por sorpresa».

Adi Polonski se encuentra a sólo dos kilómetros en línea aérea de la franja de Gaza. Este agricultor y productor de leche aún está en shock por todo lo ocurrido en las últimas horas. «Hoy tengo muchos menos amigos que ayer» cuenta con pena en su mirada. Ahora, dice el argentino, no es momento de pensar y hacer caso a los sentimientos: «Tenemos que ser fuertes y cuando pase todo ya tendremos tiempo de velar a nuestros seres queridos».

El último testimonio del ataque de Hamás a Israel con el que ha hablado este periódico ha sido con Antea Moreno, una española residente en Israel y que el ataque de los terroristas le pilló fuera de casa. «A un amigo no paraba de sonarle el teléfono por una aplicación que avisa dónde se están cometiendo los ataques» decía sorprendida. «A mi marido lo han llamado hace unas horas a filas, pero tenemos sentimientos encontrados», decía la española al recordar que tiene amigos de los que no sabe nada hace muchas horas. «La cantidad de cadáveres es tan grande que incluso están pidiendo cepillo de dientes a las familias para poder comprobar si son ellos o no».