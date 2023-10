Un padre israelí se entera por un vídeo que su mujer e hijas de 2 y 4 años están secuestradas por Hamás

Los secuestros de al menos un centenar de civiles por parte del grupo terrorista Hamás ha conmocionado a Israel. Además de los 600 asesinados contabilizados hasta ahora, las historias personales detrás de cada suceso y el pánico de las familias a lo que pueda pasarles a sus seres queridos están marcando a la opinión pública israelí. Historias como la de Yoni Asher, un israelí que comprobó en un vídeo difundido por los terroristas en redes sociales que su esposa había sido secuestrada y trasladada a Gaza en un todoterreno de Hamás, y con ella estaban sus hijas de 2 y 4 años.

Yoni Asher relata a la cadena de televisión Mako, una de las más populares de Israel, cómo descubrió que su esposa e hijas habían sido capturadas. «Mi esposa y mis hijas visitaron el kibbutz Nir Oz, en casa de mi suegra. Y allí fueron secuestradas», asegura.

Asher, residente en la región de Sharon, al norte de Tel Aviv, describe cómo llamó a su mujer nada más conocer que la zona en la que se encontraba visitando a la abuela de las niñas había sido atacada por los comandos de Hamás. Decidió llamarla por teléfono para comprobar que se encontraba bien. «Tuve una conversación telefónica con mi esposa alrededor de las 11:00 de la mañana, en la que ella me confirmó que los terroristas habían entrado en la casa», relata. A continuación, la llamada se cortó.

No pudo saber nada más de ella y sus hijas hasta un tiempo más tarde, cuando decidió activar la búsqueda GPS del teléfono de su mujer. El servicio de Google le dio una ubicación: se encontraban en la localidad de Khan Yunis. Habían traspasado la frontera de Gaza y estaban en territorio de Hamás, como muchas otras víctimas de secuestros de Hamás.

Asher confirmaría el secuestro poco más tarde, tal y como relata. Buscando vídeos de personas secuestradas por Hamás en Israel, de pronto identificó a su mujer. Iba a bordo de un todoterreno pick up. Le pusieron un pañuelo sobre la cabeza obligándole a cubrirse el pelo. Junto a ella, se ve a dos niñas de corta edad, de espaldas, que él reconoce como sus hijas «aunque una de ellas está completamente cubierta». «Tan pronto como vi el video, me di cuenta de que habían sido secuestradas», señala.

El hombre israelí relata a la cadena de televisión que no ha conseguido información sobre el paradero de su mujer, hijas y suegra. «Ayer traté todo el día de llamar a la policía y de comunicarme con gente que conoce a la gente para poder comunicarme con las fuerzas de seguridad. Hablé con decenas de periodistas, extranjeros y locales. He estado todo el día al teléfono, no he dormido ni comido en 24 horas», describe.

«Liberar a los niños»