José Manuel Albares, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación en funciones, ha anunciado que hay dos españoles que han «sufrido el ataque de Gaza a Israel», pero no ha detallado el estado en el que se encuentran, aunque sí ha podido asegurar que está en contacto con la familia de los afectados. «Estamos en contacto con sus familias e intentando aclarar y poder ayudar en todo lo posible», ha asegurado.

El ministro ha asegurado también que la compañía aérea Iberia ha reanudado sus vuelos a Israel, por lo que los españoles que así lo deseen podrán salir del país asiático. Una operación para la que están movilizando equipos de la embajada y el consulado españoles, así como el departamento de emergencias consulares del Ministerio. Esta misma mañana parte un avión de Iberia -con un grupo de españoles a bordo- hacia España.

«Espero que a lo largo de hoy quede normalizada la presencia de españoles en Israel», ha dicho después de recordar el consejo del Ministerio de Interior israelí de que las personas que se encuentren en la zona se mantengan a resguardo y «no deambulen» puesto que la situación es muy inestable. Así lo ha informado el ministro en declaraciones recogidas en entrevistas radiofónicas con Onda Cero Y el RAC1.

Españoles desaparecidos en Israel

Los dos españoles desaparecidos residían en Israel en el momento del ataque del grupo terrorista Hamás. Se trata de Iván Illarramendi Saizar, un hombre de 46 años originario de Zarauz que vive en Kibutz con su mujer, y Maya Villalobo Sinvany, una joven de 19 años con nacionalidad española e Israelí, que se encontraba haciendo el servicio militar, según ha informado El Confidencial.

El diario asegura que el primero de los desaparecidos residía con su mujer junto a la franja de Gaza, por la que salieron cientos de milicianos de Hamás armados durante este fin de semana. Cuando comenzó el asalto, la pareja -Iván y su mujer- llamaron a sus padres para informarles de la situación, ya que se tuvieron que refugiar en una habitación de seguridad al notar que miembros del grupo terrorista intentaban acceder a su hogar. Pero cuando llegó la Policía, la casa estaba abierta y sin manchas de sangre, por lo que todo parece indicar que se trató de un secuestro.

La otra desaparecida española es una joven de 19 años que se encontraba en el país haciendo el servicio militar, también cerca de la frontera con Gaza, por lo que la principal hipótesis en este caso es también el secuestro. El padre de la joven reside en Sevilla y el domingo denunció públicamente en sus redes sociales la desaparición de la joven.

Miedo por la extensión del conflicto

Preguntado por la situación en la frontera entre Israel y Líbano, donde se encuentran unos 6.000 militares españoles como parte de la operación de la ONU para estabilizar la frontera, Albares ha asegurado que esta mañana Pedro Sánchez ha hablado con el jefe de la misión, el general Aroldo Lázaro, quien le ha expresado que «la situación es muy preocupante» y que ha habido «intercambio de tiros».

«Estamos intentando que no se extienda» por la región, ha asegurado Albares antes de pedir el «cese inmediato de la violencia». El ministro ya se ha comunicado con sus homólogos europeos y de la zona y con Josep Borrell, el representante para Asuntos Exteriores y de Seguridad de la UE, para «reflexionar entre todos para que esta situación de violencia no se vuelva a repetir», una labor en la que «España no va a regatear ningún esfuerzo diplomático».

Declarada la guerra

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró formalmente el domingo la guerra al grupo terrorista Hamás, marcando así en rojo este año 2023, después de al menos 700 muertos y más de 2.100 heridos en 36 horas de masacre. Un ataque cruento en Israel del grupo terrorista Hamás, que envió la madrugada del sábado a su facción más cruenta, las Brigadas Al Qassam, invadiendo alrededor de 25 comunidades del corredor de Gaza tras atravesar la valla fronteriza supuestamente reforzada de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF, por sus siglas en inglés). En la respuesta de Israel, Operación Espadas de Hierro, han perdido la vida más de 400 palestinos.