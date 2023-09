Así asesinó un rumano a su novia sevillana menor de edad: la estranguló y después la descuartizó

Salen a la luz más detalles del brutal asesinato de una menor de edad a manos del que era su novio, un ciudadano rumano que, tras estrangularla, la descuartizó para ocultar su cuerpo. Todo ocurrió en Estepa (Sevilla) en junio de 2021. Rocío Caíz, vecina de Martín de la Jara (Sevilla) fue a casa de su ex novio, el asesino, porque éste quería recuperar una relación que ya se había roto. Tras la negativa de Caíz, el ciudadano rumano decidió estrangularla con un cordón para después descuartizar el cuerpo de la joven.

Un jurado popular enjuiciará a partir del próximo 16 de octubre en la Audiencia de Sevilla al joven acusado de matar y descuartizar en Estepa en junio de 2021 a la joven de 17 años, Rocío Caíz, con la que había mantenido una relación sentimental, toda vez que el citado inculpado, para el cual la Fiscalía reclama 14 años y cuatro meses de cárcel, confesó la autoría del crimen ante los investigadores de la Guardia Civil.

De este modo, y según ha informado la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andaluía (TSJA), está previsto que el juicio comience el día 16 de octubre con la constitución del jurado popular, tras lo que al día siguiente tendrán lugar la presentación de las alegaciones previas por las partes personadas en este procedimiento, la declaración del acusado y de testigos, mientras que el día 18 comparecerán los peritos.

En su escrito de acusación, el Ministerio Público reclama para el acusado, identificado como N.A., de nacionalidad rumana y de 25 años de edad actualmente; por un delito de homicidio con las agravantes de parentesco y de género, 14 años de prisión, la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros del hijo menor que tenían en común él y la víctima por plazo de 25 años; la prohibición de residir o acudir a la localidad de Martín de la Jara durante el mismo periodo de 25 años y la pena de privación de la patria potestad respecto de su hijo.

Asimismo, la Fiscalía solicita para el encausado cuatro meses más de cárcel por un delito contra los sentimientos religiosos y respeto a los difuntos con la agravante de parentesco, que en su momento fue entregado a los abuelos maternos.

Según indica el Ministerio Público en su escrito, el acusado mantuvo una relación sentimental con convivencia con la víctima, la joven Rocío Caíz, fruto de la cual tenían un hijo en común, añadiendo que, durante la relación, fijaron su lugar de residencia en Estepa, si bien, al finalizar dicha relación, la fallecida trasladó su domicilio junto a sus padres en el municipio de Martín de la Jara, de donde era natural.

Asesinato

Sobre las 19:50 horas del día 2 de junio de 2021, según la Fiscalía, la víctima mantuvo un encuentro con el acusado -que se encuentra en prisión preventiva por estos hechos desde el día 13 de junio de 2021- en la vivienda que había sido el domicilio familiar en Estepa, en la calle Villa Blanca, para acordar la entrega del dinero referente a la pensión de alimentos del hijo menor en común.

Al hilo, precisa que, horas más tarde, y aún en el interior de dicho inmueble, se originó entre ambos una discusión por motivos no determinados, si bien relacionado con la negativa de la fallecida a retomar la relación sentimental, en el transcurso de la cual el acusado, «haciendo uso de un cordón de pantalón, y tras colocarse detrás» de la menor, «rodeó el cuello de ésta con el citado cordón, y con ánimo de acabar con su vida, hizo presión constante en el mismo hasta que el cuerpo» de su ex pareja «se desvaneció», causando la muerte de la misma por estrangulamiento.

La Fiscalía agrega que, posteriormente, el acusado, «con ánimo de ocultar el cadáver e imposibilitar su identificación en caso de ser hallado, desnudó el cuerpo ya inerte y, haciendo uso de dos cuchillos, procedió a descuartizar el mismo, guardando los restos desmembrados en bolsas de plástico que durante los días posteriores fue esparciendo en diferentes zonas» de Estepa.

Tras la desaparición de la joven, su madre reclamaba públicamente al ex novio de la chica que dijese «algo si él lo sabe», después de que la chica. «Mi hija no quería ir a esa casa», insistía la madre de la menor desaparecida, precisando que fue el ex novio de la misma quien «envió un taxi» para que la chica se desplazase desde Martín de la Jara a Estepa, e interpelando al mismo para que esclareciese el paradero de su hija, toda vez que A.N. reconoció finalmente la autoría del crimen ante los investigadores de la Guardia Civil.