Mor Bayder es una joven israelí que vio en directo como algunos miembros del grupo terrorista Hamás asesinaron a su abuela, en los ataques perpetrados el pasado fin de semana en Israel. La joven afirma que los asesinos transmitieron en vivo el crimen y lo publicaron en el muro de Facebook de su abuela.

Fue por medio de esta red social por la que ella, y otros miembros de su familia, se enteraron del asesinato de la anciana. Todo comenzó cuando la tía de Bayder la llamó muy exaltada para pedirle que abriese su cuenta de Facebook. La joven, atónita ante una petición tan peculiar, entró a su perfil donde observó con pleno detalle el asesinato de su abuela.

Según ella misma cuenta, en el vídeo se puede observar como un terrorista de Hamás irrumpe en la casa de la anciana y, después de robarle el móvil, la asesina mientras la graba y lo retransmite en directo en su cuenta personal de Facebook. Mor Bayder, muy conmocionada por todo lo vivido, relató su experiencia en un vídeo para Visergrád24, donde describió lo que vio como «la pesadilla» de su vida. «A las siete de la mañana vi la pesadilla de mi vida. Un terrorista llegó a su casa, la mató, le quitó el teléfono, filmó el horror y lo publicó en su muro de Facebook. Así nos enteramos», aseguró.

Israeli girls says she found out Hamas had murdered her grandmother because the terrorists had taken her grandmother’s phone, live-streamed the murder and posted it on the grandmother’s Facebook wall pic.twitter.com/0c28xcGea1

— Visegrád 24 (@visegrad24) October 9, 2023