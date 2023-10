El brutal ataque de Hamás contra Israel está dejando imágenes macabras. Una de las más virales ha sido la del cadáver de una mujer dentro de una furgoneta siendo paseado por la Franja de Gaza como trofeo. Por el vídeo se intuye que ha sido violada y que tiene las extremidades fracturadas. Una imagen de terror que los terroristas usan como símbolo de su lucha.

En un principio se desconocía la identidad de la joven, pero todo apunta a que se trata de Shani Louk, una ciudadana alemana de 22 años que se encontraba precisamente en el festival de música por la paz cerca en la frontera de Israel con la Franja de Gaza en el que Hamás lanzó su primer y demoledor ataque dejando más de 300 muertos.

Shani Louk tiene un aspecto muy característico. Luce su cabello lleno de rastas y tiene varios tatuajes muy significativos. Y es precisamente gracias a esto lo que ha hecho posible su reconocimiento. El vídeo es demoledor. Los terroristas, subidos encima de ella en una camioneta, la pasean entre vítores de sus seguidores. Llegan a parar y varias personas, entre ellas un niño, escupen sobre el cadáver de la joven.

Su cuerpo está semidesnudo, boca abajo, y se puede ver su reconocible pelo con rastas. Su rostro está cubierto de sangre, su cuerpo también, y lleno de moretones. Sus piernas presentan una postura que hace pensar que ha podido ser mutilada, fracturando sus extremidades. Y, como hacen con las mujeres a las que hacen presas o detienen, violada antes de ser asesinada.

En un primer momento, cuando Hamás lanzó el ataque contra Israel en el festival de música, todo fue un caos. La familia de Shani Louk salió a denunciar que su hija había desaparecido y después de ver las imágenes que acompañan a esta información no tuvieron duda: se trataba de su hija.

The girl whose body Hamas paraded during the attack on Israel is a German national, identified as Shani Lauk, who was just visiting the music festival in Israel.

Her inconsolable mother appealing to Hamas to atleast return her (body). pic.twitter.com/MVpiu7hSkV

— Megh Updates 🚨™ (@MeghUpdates) October 8, 2023