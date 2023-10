Una española retransmite los ataques de Hamás desde el búnker donde se protege con su familia

La española Antea Moreno, residente en Jerusalén, ha retransmitido cómo se mete en sala-búnker de una casa, acompañada por la familia de su marido, mientras suenan las alarmas antiaéreas en la ciudad ante un ataque de Hamás. Moreno es uno de los 10.000 españoles que, de acuerdo con el Ministerio de Exteriores, se encuentra en Israel y los territorios palestinos después del estallido de la guerra por el brutal ataque de terrorista del pasado sábado.

En las imágenes que ha compartido, puede verse como ella misma, acompañada por sus suegros y dos sobrinos de corta edad, se meten en el búnker mientras se escuchan de fondo las sirenas.

«Seguimos en Jerusalén, seguimos con los bombardeos, ahora mismo estamos en la sala que es el búnker, con la familia de mi marido. Aquí estamos y nos quedamos hasta que pare de sonar la alarma y luego esperamos siempre un minuto más», relata esta joven, que también ha compartido la partida de su marido israelí al Ejército.

En un vídeo que ha colgado en sus redes sociales, aparece el marido de Antea Moreno metiendo objetos en una mochila mientras esta le pregunta qué está haciendo. «Estoy cogiendo mis cosas porque me han llamado del Ejército y tengo que ir a la reserva», explica, a lo que su mujer le interroga sobre cómo se siente al respecto. «Me siento bien porque quiero participar, un poco nervioso por dejarte a ti aquí, pero es lo que hay ahora, es estado de emergencia y todos tenemos que participar en lo que podamos», contesta el hombre a su mujer española antes de partir.

Otra española también se ha valido de las redes sociales para contar cuál es su situación en Israel tras el ataque de Hamás. Se trata de Natacha Valenzuela, quien ha denunciado «el trato» que han recibido de las autoridades españolas, de la embajada y del consulado.

«Lo único que se han limitado es a responder a nuestras llamadas. No nos han llamado ni se han informado por nosotros en ningún momento, no han intermediado en nada, nos han dado información ambigua y que ya podemos encontrar en las páginas oficiales», lamenta esta joven que se encontraba haciendo turismo con su pareja por Israel cuando le sorprendió el indiscriminado ataque terrorista de Hamás a la población israelí, lo que ha desatado una «guerra total».

Valenzuela ha asegurado que se sienten «desamparados y abandonados» y que sienten una gran «incertidumbre». «Nos han dicho, literalmente, que no nos van a acoger ni nos van a trasladar al aeropuerto, no nos van a dar ningún otro tipo de ayuda que no sea la que conseguimos cuando llamamos nosotros mismos», ha señalado.

«Nos encontramos sin vuelos, no podemos salir del país y, para más inri, cuando todo esto pasó estábamos en Cisjordania, en la parte de Palestina, nos cerraron las fronteras y lo único que nos dijo nuestra embajada fue que buscáramos un hotel ahí, sabiendo que el estado de Israel iba a tomar represalias», relata indignada esta española sorprendida por el ataque de Hamás en plenas vacaciones, que cuenta que pudieron salir de la zona palestina con sus propios medios y encontrar un hotel en Jerusalén. La joven termina su espeluznante testimonio rogando que alguien les diga algo y que les saquen del país.