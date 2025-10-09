Los palestinos de Gaza celebran el acuerdo de paz que Trump ha arrancado a Hamás

Los palestinos de la Franja de Gaza han salido a las calles este jueves para celebrar el acuerdo de paz que el presidente de Estados Unidos ha arrancado al grupo terrorista Hamás. La población del enclave ha recibido con esperanza la firma de la primera fase del plan, que incluye un alto el fuego inmediato, la liberación de rehenes y la entrada de ayuda humanitaria tras meses de aislamiento y conflicto.

El plan, negociado indirectamente en Egipto y respaldado por Estados Unidos, también incluye la retirada parcial de las tropas israelíes de Gaza y la supervisión de un cuerpo internacional de seguridad, coordinado por Trump y el ex primer ministro británico Tony Blair.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha dado la bienvenida al acuerdo, instando a todas las partes a respetar plenamente los términos, garantizar la entrada de ayuda humanitaria y aprovechar la oportunidad para avanzar hacia una solución de dos Estados.

Así celebran en Israel el acuerdo de Trump

Cerca de 200 personas se han reunido este jueves en la Plaza de los Rehénes en Tel Aviv para celebrar el acuerdo de paz. A la multitud se han unido antiguos rehenes liberados en acuerdos previos, entre ellos Omer Shem Tov, Omer Wenkert, Eliya Cohen y Romi Gonen. Cada vez que un ex rehén llegaba a la plaza, la multitud lo vitoreaba, mientras las familias de los rehenes aún cautivos, como Menashe Harrush, tío de Elkana Bohbot, y Einav Zangauker, madre de Matan Zangauker, compartían el momento.

Algunos asistentes ondearon banderas estadounidenses y comenzaron a cantar. Los rehenes liberados también expresaron su emoción y agradecimiento al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Ohad Ben Ami, en un video publicado en Instagram, dijo: «Los estoy esperando, ya tengo muchas ganas de abrazarlos. Me muero por abrazarlos. ¡Qué día! Gracias, Trump».

Riesen-Freude in Tel Aviv am „Hostages Square“! Die Geiseln sollen freikommen, es gibt einen Deal. Monatelang haben sie hier protestiert, jetzt feiern sie US-Präsident Donald Trump für seine Verhandlungen. pic.twitter.com/XGnSpgaTDe — Paul Ronzheimer (@ronzheimer) October 9, 2025

Celebrating at hostages Square in Tel Aviv . Everyone is really happy 🎗️ pic.twitter.com/RV6gUAI0MS — Iris (@streetwize) October 9, 2025

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha calificado el anuncio como «un gran día para Israel» y ha confirmado que su gabinete se reunirá este mismo jueves para ratificar formalmente el pacto. «Con la ayuda de Dios, juntos seguiremos logrando todos nuestros objetivos y ampliando la paz con nuestros vecinos», subraya el dirigente.