Trump saca pecho en su viaje a Israel por «salvar millones de vidas» aunque «no se valore» para el Nobel

Donald Trump ha viajado este lunes a Israel, donde ha sido recibido por Benjamín Netanyahu al bajar del avión. El presidente de Estados Unidos se ha desplazado para pronunciar un discurso en el parlamento, en Jerusalén, y reunirse con algunos de los familiares de los rehenes, liberados este lunes por Hamás. Todo ello antes de dirigirse a Egipto, donde se firmará el acuerdo de paz que pondrá fin a la guerra de Gaza.

Estando en el avión de camino a Israel, Trump ha hablado con los periodistas que le acompañan para dar cobertura al viaje, frente a los que se ha mostrado orgulloso de que la de Palestina sea «la octava guerra» que ha «resuelto». Además, el líder republicano ha adelantado que su propósito ahora es intermediar entre Pakistán y Afganistán, donde los talibanes paquistaníes se enfrentan al gobierno talibán afgano.

«Soy bueno resolviendo guerras, soy bueno haciendo la paz», ha declarado. «Es un honor hacerlo. He salvado millones de vidas», ha celebrado. «Millones de vidas», ha subrayado, para criticar a continuación que el comité que otorga el premio Nobel de la Paz, concedido este año a la opositora venezolana María Corina Machado, no haya tenido en cuenta estas circunstancias.

La firma del acuerdo de paz del que Trump ha sido el artífice se ha fijado en Sharm el-Sheij (Egipto). En él participa EEUU, los principales países árabes y algunos europeos, mientras que Netanyahu ha confirmado su presencia este mismo lunes, también tras la mediación de Trump. Pedro Sánchez, uno de los últimos líderes internacionales en recibir la invitación de su homólogo egipcio (en calidad de anfitrión), también asiste al acto.

Hamás ha liberado a primera hora de este lunes a los primeros 7 rehenes de los 20 que siguen vivos y, ya cerca de las 10:00 horas, ha liberado a los 13 restantes. Los terroristas han reconocido que pueden encontrarse con dificultades para encontrar algunos de los cuerpos de los 18 rehenes muertos que también deben entregar. A cambio, Israel liberará a 2.000 presos palestinos.