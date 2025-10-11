Sánchez asistirá a la firma del acuerdo de paz en Gaza el lunes en Egipto

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez asistirá a la firma del acuerdo de paz para poner fin a la guerra en Gaza, que se celebrará el el próximo lunes en Sharm el-Sheij (Egipto). En el acto participarán también EEUU -mediador clave para el pacto-, los principales países árabes y algunos europeos. Según indica el Ejecutivo, ha sido su homólogo egipcio, en calidad de anfitrión el que ha invitado a Sánchez.

El líder socialista se encontrará en Sharm el-Sheij con Donald Trump, que confirmó hace dos días su asistencia. El presidente de Estados Unidos ha sido quien ha impulsado el acuerdo de paz con Israel que Hamás firmó el pasado jueves. Éste establece una primera fase que aborda la liberación de rehenes, la entrada de ayuda humanitaria a Gaza y la retirada parcial de tropas israelíes del enclave palestino.

El pasado jueves Sánchez celebró el acuerdo entre Israel y Hamás sobre el plan de paz para Gaza y confió en que «sea el comienzo de una paz justa y duradera».

«Ahora toca dialogar, asistir a la población civil y mirar al futuro. Con esperanza, pero también con justicia y con memoria para que las atrocidades vividas no se vuelvan a repetir jamás», añadió.

