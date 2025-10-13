Donald Trump ha viajado a Israel, donde lo ha recibido Netanyahu, antes de dirigirse a Egipto para la firma del acuerdo de paz en Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya se encuentra en Israel por la puesta en marcha de la primera fase del acuerdo de paz alcanzado entre el Estado hebreo y Hamás.

Tras ser recibido a pie de pista por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acompañado del presidente del país, Isaac Herzog, Trump ha confirmado que da por «terminada» la guerra.

Tras ello, el presidente de Estados Unidos se ha dirigido hasta el parlamento, en Jerusalén, para pronunciar un discurso, ante un auditorio en el que se puede ver gente con la gorra roja -en un guiño al líder republicano- con el mensaje «Trump, el presidente de la paz».

Asimismo, el magnate tiene previsto reunirse con algunos familiares de los rehenes, liberados este lunes por Hamás como parte del acuerdo, para viajar después a Egipto, donde finalmente se firmará el pacto que oficializará la paz en Gaza.