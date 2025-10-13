El último lanzamiento de Mercadona se agota nada más llegar: los clientes hacen cola para conseguirla

Hay productos que llegan a los supermercados sin hacer mucho ruido, y luego están esos otros que, casi sin esperarlo, arrasan desde el primer día. Y esto es justo lo que está pasando con el nuevo Postre Capricho Hacendado de yema de huevo, el último lanzamiento de Mercadona que ha despertado auténtica locura entre los clientes. No son pocos los que aseguran que les recuerda a los postres de antes, esos que se preparaban en casa y que muchos echan de menos o ya no tienen tiempo para elaborar.

En apenas unos días, las redes sociales se han llenado de fotos y vídeos sobre este último lanzamiento de Mercadona. Hay quien dice que «es una maravilla que se deshace en la boca” y otros que lo comparan con los flanes caseros de toda la vida, pero con un punto más suave y con mayor textura ya que consiste en yema de huevo y bizcocho. El resultado: en muchos supermercados el producto desaparece de las neveras casi tan rápido como llega. De este modo, y bajo la marca Hacendado, este postre se ha ganado un hueco entre los más buscados del momento. Tiene una textura cremosa, un sabor intenso a yema y ese ligero toque de caramelo que lo hace irresistible. No es de extrañar que muchos lo consideren “la joya” de la repostería refrigerada de Mercadona. Es sencillo, está bien hecho y tiene ese equilibrio que la cadena suele lograr: productos de toda la vida, bien ejecutados y a buen precio.

El último lanzamiento de Mercadona que provoca colas

El Postre Capricho Hacendado llega en un formato de dos vasitos de 60 gramos, ideal para darse un gusto sin pasarse. Cuesta 1,70 euros, así que entra dentro de esos pequeños caprichos que no duelen al bolsillo y alegran la sobremesa. Está hecho con un 28% de yema de huevo, azúcar, agua y un toque de limón que se nota al final, justo lo suficiente para que no resulte empalagoso.

Lo mejor es su textura: cremosa, suave y con ese punto espeso que recuerda al flan casero de toda la vida, aunque un poco más firme gracias a la base de bizcocho. Al probarlo, deja un sabor intenso a huevo y caramelo que se mantiene en el paladar y que muchos describen como auténtico, sin artificios. Es, en definitiva, uno de esos postres sencillos que conquistan precisamente por eso: por su naturalidad.

Además, al servirse bien frío, potencia su sabor y su aroma a postre casero recién hecho. El envase, elegante y sobrio, destaca entre los refrigerados, y su presentación en porciones individuales facilita disfrutarlo sin excesos. Todo apunta a que este capricho se convertirá en un habitual en muchas neveras, especialmente entre quienes buscan un dulce con sabor auténtico pero sin complicaciones.

El secreto de su éxito: tradición, calidad y precio

La clave del triunfo del Capricho Hacendado parece residir en su fiel equilibrio entre tradición y modernidad. Por un lado, su sabor evoca los postres que preparaban las abuelas, con ese punto de yema caramelizada que recuerda a las tartas de convento o a los tocinos de cielo más suaves. Por otro, la presentación y la comodidad del formato individual lo adaptan perfectamente al ritmo de vida actual.

En redes sociales, los consumidores destacan que no resulta empalagoso y que su tamaño es ideal para disfrutarlo después de la comida. Además, el precio competitivo ha sido determinante para que se agote con tanta facilidad. Mercadona ha sabido, una vez más, detectar qué es lo que busca su público: productos con sabor auténtico, calidad garantizada y precios razonables.

Dónde encontrarlo y por qué vuela de las neveras

El Postre Capricho Hacendado se encuentra en la sección de refrigerados, junto a los flanes y natillas, aunque encontrarlo no es tarea fácil últimamente. En muchas tiendas, los empleados confirman que el producto llega en pequeñas remesas y se agota en cuestión de horas. Algunos clientes incluso reconocen pasar varias veces por semana sólo para comprobar si ha vuelto a estar disponible.

No olvidemos sin embargo, que no deja de ser un lanzamiento novedoso de Mercadona por lo que puede que en algunas tiendas ya está agotado, mientras que tal vez a otras todavía no ha llegado. Para saber si es así basta con entrar en la web de Mercadona poner tu código postal y comprobar online si ya lo venden.

Con este lanzamiento, Mercadona vuelve a demostrar su capacidad para convertir un producto sencillo en un fenómeno viral. El Capricho de yema de huevo no sólo conquista por su sabor, sino también por su valor emocional: evoca recuerdos, aromas y momentos de otra época. Y, al final, eso es precisamente lo que buscan muchos consumidores hoy en día: un pequeño placer cotidiano que los transporte, aunque sea por un instante, al sabor de lo auténtico.