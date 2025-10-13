Carmen Prades, de Convento Jerusalén-Matemático Marzal, y la niña Marta Mercader, de la Falla Alberic-Heroi Romeu, son desde la tarde de este lunes las nuevas Falleras Mayores de Valencia 2026. Así, lo ha anunciado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, en el acto denominado de la Telefonada, que se ha celebrado, también este lunes, en el Ayuntamiento de Valencia y que se puede ver en el vídeo que ilustra esta información.

Las Fallas de Valencia son una de las fiestas más importantes de España. Están reconocidas como de Interés Turístico Internacional e inscritas en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Se celebran del 1 al 19 de marzo. Si bien, oficialmente, arrancan el último domingo de febrero con la Crida, que traducido del valenciano es el pregón o la llamada a la fiesta.

La Telefonada es la llamada telefónica a través de la cual la alcaldesa de Valencia comunica a las elegidas que son nuevas Falleras Mayores de la ciudad de Valencia. Y constituye el momento de más intensa emoción, como se puede ver también en el vídeo. Las frases de María José Catalá son casi ininteligibles antes la gran alegría con que responden las elegidas. Este martes, 14 de octubre, Carmen Prades y Marta Mercader serán proclamadas oficialmente.

Las nuevas Falleras de Mayores de Valencia han sido elegidas entre 13 niñas y 13 jóvenes, seleccionadas a su vez en una gala celebrada en el Roig Arena de Valencia, este 27 de septiembre.

María José Catalá, que ha llegado al Ayuntamiento de Valencia a las 19:20 horas de este lunes, ha abierto los sobres que contenían los nombres de las elegidas. La Telefonada ha comenzado momentos antes, a las 19:00 horas, con el Pleno Extraordinario de la Junta Central Fallera (JFC).

María José Catalá ha telefoneado primero a la niña Marta Mercader. La niña ha recibido la llamada en el Casal de su comisión fallera. Y ha reconocido sentirse «muy contenta». Además, ha tenido también un reconocimiento al jurado: «Muchísimas gracias por confiar en mí».

Carmen Prades también se ha emocionado al recibir la telefonada de María José Catalá: «No me lo creo, de verdad. Espero no defraudar». María José Catalá le ha ha augurado: «Serás una gran Fallera Mayor de Valencia».

Carmen Prades tiene 25 años. Es graduada en Transporte y Logística. Tiene un Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal por la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Y, actualmente está en el último curso del Grado de Administración y Finanzas. Desarrolla su actividad profesional como adjunta a la dirección de la empresa familiar, que está dedicada también al transporte y la logística.

Marta Mercader cuenta 10 años de edad. Cursa quinto curso de Educación Primaria. Estudia ballet clásico y ballet español. Su madre fue Reina de las Fallas del Ateneo Mercantil de Valencia en 1998.