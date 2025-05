El vecino del barrio de Ciutat Meridiana (Barcelona) acusado de matar a su mujer, envolverla en plástico y convivir con el cuerpo durante ocho meses, ha sido enviado a prisión provisional acusado del delito de homicidio doloso. Los Mossos hallaron el cadáver de la víctima en una habitación precintada para evitar olores.

El detenido, de 56 años, insistía en que su mujer se suicidó y el entró en un estado de confusión que le impidió dar cuenta de ello, pero el juzgado asegura en el auto de prisión provisional que su versión no es compatible con el informe de la autopsia. El informe de los forenses aclara que la mujer murió por golpes de la cabeza durante una paliza a manos de un tercero.

Además, el titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 3 de Barcelona ve más indicios para acusar de homicidio al detenido, cuando no de asesinato. Entre estos indicios, la evidencia de que el acusado no pudo estar bajo estado de shock tanto tiempo y menos preparar la acción de deshacerse del cadáver de forma tan minuciosa.

Convivió con el cadáver 8 meses

El acusado. R.N. convivió en su piso de Barcelona con el cadáver durante ocho meses en los que no avisó a ningún médico a pesar de que su mujer se habría quitado la vida, según su versión. De hecho, el detenido habría ocultado el cadáver en el piso que compartía con la víctima durante más tiempo, si su hermano no llega a descubrir el cuerpo de la mujer en el piso de Barcelona.

La jueza remarca que, tras el crimen, el acusado dentro de su piso de Barcelona envolvió el cadáver de la mujer en plástico y cinta americana y «selló la habitación donde se encontraba para evitar los olores propios de la descomposición, alertando incluso a los vecinos que podían oler algo raro».

Su hermano le delató

El auto recuerda que el pasado 25 de mayo el acusado envió varios audios a su hermano confesándole que su mujer llevaba meses muerta. El hermano avisó a la policía en cuanto comprobó que el cadáver de la mujer estaba en el piso.

La juez revela en su auto cómo los audios del sospechoso probarían que «es plenamente consciente de que ha cometido algo malo, ya que piensa que puede ser ingresado en algún lugar cuando dice «los mossos van a venir a por mí», para llevarle supuestamente la cárcel, nombrando a la policía o a su abogado, incluso habla de confesión o de colaborar con la policía».

El acusado, en su declaración, explicó que la relación con su pareja era buena y que ella sufría trastornos de personalidad, una tesis que los vecinos del edificio han echado por tierra ya que han declarado cómo les oyeron discutir y amenazarse en varias ocasiones.