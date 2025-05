Un okupa de Carcaixent (Valencia) le roba la luz a su vecino y cuando lo descubre le da una paliza brutal y le rompe la mandíbula. La víctima ha denunciado al agresor pero abandona su piso de alquiler por miedo a más represalias.Entretanto, el okupa, que tiene antecedentes penales, alquila los pisos vacíos del edificio a otros okupas que también se han enganchado a la luz de los vecinos.

Vicent ha perdido el 50% de audición en uno de sus oídos y ahora lleva cuatro tornillos en la mandíbula después de la paliza que recibió a manos de un vecino okupa que le tiene pinchada la luz. El agresor es un joven okupa de 25 años con antecedentes que, según los vecinos de la zona, se dedica al menudeo de drogas en el edificio. Además, según denuncian los afectados, ha traído a más okupas al inmueble y sospecha que les cobra dinero.

La víctima denunció el ataque el pasado jueves ante la Guardia Civil. La agresión se tuvo lugar en el edificio de la Avenida Germanías de Carcaixent. Una promoción de pisos de lujo que quebró y ahora está en manos de la Sareb. La ocasión la han aprovechado decenas de okupas que se han hecho con varios pisos, entre ellos el vecino de Vicent.

«Se fueron los guardias y me atacó»

Hace unos días, la víctima se percató del aumento descomunal de su factura de la luz y fue ha quejarse a la compañía eléctrica: «Yo pensaba que era un fallo de la compañía, no denuncié ni acusé al vecino, simplemente les dije que de golpe he pasado de consumir 3 KW a 16 KW, unos 200 euros más al mes».

«Ocurre que Iberdrola se presentó con la Guardia Civil en la finca, examinó la instalación y descubrieron que el okupa se había enganchado a la luz. Cuando se fueron, el okupa me culpó a mí de que le descubrieran y me agredió salvajemente, has sido tú, me decía», explica Vicent.

Vicent tiene miedo de que el okupa ataque a sus hijos, será él quien se marcha del edificio en el que llevaba viviendo casi dos años de alquiler. En cuanto al okupa, la Guardia Civil le tomó declaración unos días después, quedó en libertad y se ha quedado en el edificio.

Ahora, el okupa le ha facilitado la entrada a otros okupas en más viviendas y los vecinos sospechan que les cobra un alquiler ilegal. A Vincent le toca esperar el juicio, pero ya en otra vivienda de alquiler lejos de su agresor.

La mitad de los pisos están okupados

En la misma urbanización de viviendas donde se registró la agresión brutal del okupa al vecino, la mitad de los 50 pisos de la promoción están okupados. Los robos están al orden del día y se trafica con droga en algunas viviendas.

La desesperación de los vecinos es considerable. Han instalado verjas y cámaras de seguridad, cambiado cerraduras y denunciado la situación. Todo sin éxito. Denuncian que sufren amenazas de muerte a menudo, especialmente cuanto intentan evitar una nueva okupación.