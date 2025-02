Así es el chantaje de unos okupas a un vecino de Tarragona que envió una carta al juzgado haciéndole responsable de su suicidio si seguía retrasando los trámites para recuperar su casa: «Ahora los okupas me dicen que si les hago un nuevo contrato de alquiler por 100 euros al mes, retiran la denuncia de amenazas que me han puesto». La indignación del propietario de la vivienda, la única que tiene, no tiene límite.

Los okupas han dejado sin casa a David que se ve obligado a gastarse todo su sueldo en alquilar una habitación para sobrevivir. No le pagan el alquiler y se niegan a marcharse y ahora le han denunciado por amenazas para chantajearle. «La última vez que les vi en persona les dije ‘¿Cuándo pensáis iros de mi casa okupas de mierda que por vuestra culpa yo me veo en la calle?’, y su hijo se abalanzó sobre mí. Luego pusieron una denuncia en mi contra por amenazas contándolo todo al revés», explica David Flor a OKDIARIO.

David también ha denunciado su caso en su canal de Youtube, Curiositats TV: «No sólo ha ocurrido eso, ahora los okupas me dicen que no quieren problemas conmigo, y que retiran la denuncia contra mí si les hago un nuevo contrato de alquiler por 100 euros mensuales». David denunció a los okupas en noviembre de 2024 y el juzgado todavía no ha respondido siquiera si acepta su demanda de desahucio. Mientras, David, sobrevive de la ayuda de familia y amigos y rebusca en la basura para conseguir comida. No quiere perder la cabeza y acabar en la cárcel por actuar violentamente. «Los políticos nos machacan por todos lados y parece que nos guste», asevera.

La carta al juzgado

Harto de la situación, el lunes pasado David le mandó esta carta al Juzgado de primera instancia de Valls: «Envío esta carta porque mi situación ha llegado al límite. Estoy subsistiendo con 480 euros al mes pagando una habitación de 350 euros, más un almacén de 60 euros al mes para guardar mis cosas, para no tener que tirar toda mi vida a la basura que es de donde muchas veces tengo que rebuscar para poder comer. Ustedes no han hecho caso a mi demanda ni a mi situación y yo no puedo más, por tanto, si decido hacer lo que ya se me ha pasado por la cabeza que es quitarme la vida para dejar de sufrir, les hago a ustedes los máximos responsables de ello. No puede ser que mi demanda aún esté en trámite y no se haya procedido al juicio para desalojar mi casa. Mi nombre es David Flor con DNI:00000000».

David había alquilado su casa a estos okupas y se fue a vivir a otra más pequeña mientras intentaba pagar la hipoteca. La cosa salió mal, tuvo que dejar su casa de alquiler y volver a su vivienda de la que debe 93.000 euros de hipoteca.

Así que David habló con sus inquilinos. Fue en el mes de agosto de 2024, les devolvió la fianza y les concedió dos meses para que se fueran. Ellos aceptaron. David quería vender su casa, pagar su deuda y rehacer su vida en otra vivienda más barata.

«Llega el día 1 de octubre, llega también el comprador de mi casa y cuando les vamos a ver a mi casa, me dicen que no se van, que ‘el banco te lo va quitar, y no te van a pagar ni un duro, así que nos quedamos hasta que te quite tu casa el banco’ me dijeron», cuenta David acelerando las palabras por la indignación.

Asuntos sociales no le ayuda

Lo más indignante es que, entretanto, David ha pedido ayuda a Asuntos Sociales de su localidad y le dicen que «no te podemos ayudar porque tienes una vivienda y no podemos ayudar, eres propietario de una vivienda». Se refieren a la vivienda okupada donde David no puede residir.

David interpuso la demanda de desahucio en el mes de noviembre de 2024, fue al juzgado hace una semana a preguntar si habían aceptado su demanda y avanzaba el desahucio. «En el juzgado de Valls me dijeron que no me ponga nervioso».

«¡Pero cómo no voy a ponerme nervioso, mi casa la he ganado trabajando durante 37 años y ahora estoy viviendo en la calle por culpa de unos okupas y de una justicia incompetente!».