Así es como debes guardar los tomates para conservar su sabor y olor, según un chef
Toma nota de la forma correcta de conservar los tomates
Guardar los tomates para conservar su sabor y olor es algo que debemos hacer, siguiendo las indicaciones de un chef profesional. Sin duda alguna, habrá llegado ese momento en el que conseguiremos empezar a prepararnos para un cambio significativo en el que todo puede ser posible. La base de toda comida es una buena materia prima con la que podremos trabajar de la mejor manera posible. Los tomates son esos elementos básicos de toda salsa o ensalada o sofrito que no pueden faltar en nuestra cocina.
Será el momento de aprovechar este alimento que puede acabar convirtiéndose en nuestro mejor aliado de una serie de detalles que nos ayudarán a conservarlo mucho mejor. Son pequeños detalles que acabarán marcando una diferencia significativa. Por lo que, quizás hasta ahora no pensábamos en la importancia de guardar correctamente este tipo de elementos. Será más sencillo de lo que parece mantener en perfectas condiciones lo que nos está esperando en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en casa. Es hora de aprovechar estos consejos para no gastar más dinero de lo que necesitamos, con este tipo de elementos que serán esenciales.
Los tomates conservarán su sabor y olor
El olor y el sabor de los tomates debe ser el óptimo. Es uno de los básicos de nuestra cocina que vamos a disfrutar siempre que sea necesario, con sólo un poco de sal y un chorrito de aceite de oliva, es un ingrediente que siempre queda bien, por sí sólo ya es espectacular.
Pero para conseguir que se mantengan siempre perfectos en nuestra casa, tocará hacer caso de los consejos de los expertos que nos darán una serie de consejos fundamentales. Especialmente si lo que queremos es descubrir la manera en la que conseguiremos que esta inversión sea más productiva.
Ese dinero que nos gastamos en alimentación es cada vez mayor, por lo que, vamos a necesitar obtener una serie de elementos que nos servirán para hacer realidad aquello que necesitamos en estos días que todo puede acabar siendo posible.
Estas formas de conservación de los tomates son ancestrales, nos sirven para conservar esta joya de temporada. Como todos los alimentos de temporada, tienen un tiempo limitado en el que podremos ver que están en optimas condiciones.
Los tomates los debes guardar de esta manera
Este chef se ha convertido en viral al compartir sus consejos sobre la forma de conservar los tomates. Podemos seguir también las directrices de Freshis que nos indican la manera más correcta de que los alimentos frescos de este tipo duren más tiempo en nuestra cocina.
- Ten presente la temperatura. Los tomates son frutas que, al estar en un ambiente cálido, maduran muy rápido. Si están expuestos a un clima con humedad y temperaturas elevadas, superiores a los 24 grados centígrados, lo mejor será guardarlos en la nevera, puntualmente en el cajón para verduras. De esta manera, te aseguras de que puedan durar al menos una semana, aunque esto también dependerá del punto en el que estén en el momento de almacenarlos.
- Guárdalos siempre boca abajo. Un truco infalible para conservar los tomates es ubicarlos con la raíz del tallo hacia abajo, es decir, tocando el plato o la base del recipiente donde los guardes. También, conviene que el lugar de almacenamiento sea la nevera o en todo caso, un espacio seco y oscuro, como la alacena. Conservar de esta manera los tomates, ayuda a que no pierdan humedad y por ende a que no se arruguen y se descompongan antes de lo que deberían.
- También puedes secarlos. Una de las prácticas más antiguas utilizadas para conservar los tomates es secándolos. Al deshidratar la fruta puedes preservarla durante meses sin que esta se deteriore. Si bien es un proceso que toma su tiempo, es muy útil si necesitas almacenar grandes cantidades de tomates por un periodo prolongado. Una vez deshidratados, pueden envasarse con aceite o guardarlos en un sitio seco y al abrigo de la luz, hasta por un año. ¡Estarán buenísimos!
- Llévalos al congelador. Otra opción para preservar los tomates por mucho tiempo es congelarlos. Si bien este método cumple la función de frenar la descomposición de la fruta, la realidad es que en el proceso de congelamiento esta pierde buena parte de sus propiedades, en especial su sabor, el cual se ve bastante atenuado. Ten en cuenta que si decides conservarlos de esta manera, conviene cortarlos en pequeños trozos y guardarlos en bolsas, divididos en raciones. Así, será mucho más fácil descongelarlos y aprovecharlos en tus recetas.
- Conviértelos en salsa. Si eres un fan de la pasta, las pizzas o la lasaña, otra forma de conservar los tomates es cocinarlos y convertirlos en salsa. De esta manera, puedes preservarlos por un largo tiempo y, así, utilizarlos en tus preparaciones sin mayor problema. Siempre es recomendable guardar la salsa de tomate en un envase de vidrio, limpio, esterilizado y cerrado al vacío para evitar que se eche a perder.