Tres días después de la violación de una menor tutelada en las fiestas de Olot (Gerona), los Mossos d’Esquadra han detenido esta madrugada a un joven magrebí de 23 años por su presunta participación en la agresión sexual, y busca a su cómplice, ambos vecinos de la misma localidad donde sucedieron los hechos.

La agresión a la menor se produjo el 6 de septiembre cerca de la 01:00 horas, fuera de la zona de ocio y conciertos que se celebraban en Oloto por las Festes del Tura. Según la víctima, los violadores fueron dos hombres magrebíes.

La menor, tutelada por el Gobierno Catalán, explicó que había sido violada por dos hombres con los que no tenía relación pero los conocía de haberlos visto en otras ocasiones en Olot.

Reconoce a los autores de la violación

La víctima reconoció a los presuntos autores en las imágenes que le mostraron los policías y los Mossos se pusieron manos a la obra. Esta madrugada de martes, sobre las 3:00 horas, han detenido en Olot a uno de los presuntos participantes en la violación. Los Mossos tienen identificado al segundo agresor y lo busca con ahínco por la zona, tal y como ha adelantado El Caso.

Entre tanto, el personal del equipo directivo y educativo del centro de menores donde reside la adolescente víctima de la violación le ha ofrecido acompañamiento, y el caso se ha derivado a un servicio Barnahus para ofrecer el apoyo especializado de los profesionales que le acompañarán durante todo el proceso de denuncia.

La Generalitat se presenta cono acusación

La Dirección General de Prevención y Protección de la Infancia de la Generalitat ha contactado con centro para ofrecer apoyo y recopilar la información sobre el caso, y prevé presentarse como acusación particular cuando se inicie el proceso judicial.

La investigación sigue abierta y el detenido pasará a disposición judicial las próximas horas, una vez haya terminado la instrucción de los hechos en el juzgado en funciones de guardia de Olot.