Los Mossos buscan a un segundo magrebí por la violación de una menor de edad tutelada en Olot
El primer detenido, de 23 años, no tenía antecedentes policiales
La menor está tutelada por el Gobierno Catalán
Tres días después de la violación de una menor tutelada en las fiestas de Olot (Gerona), los Mossos d’Esquadra han detenido esta madrugada a un joven magrebí de 23 años por su presunta participación en la agresión sexual, y busca a su cómplice, ambos vecinos de la misma localidad donde sucedieron los hechos.
La agresión a la menor se produjo el 6 de septiembre cerca de la 01:00 horas, fuera de la zona de ocio y conciertos que se celebraban en Oloto por las Festes del Tura. Según la víctima, los violadores fueron dos hombres magrebíes.
La menor, tutelada por el Gobierno Catalán, explicó que había sido violada por dos hombres con los que no tenía relación pero los conocía de haberlos visto en otras ocasiones en Olot.
Reconoce a los autores de la violación
La víctima reconoció a los presuntos autores en las imágenes que le mostraron los policías y los Mossos se pusieron manos a la obra. Esta madrugada de martes, sobre las 3:00 horas, han detenido en Olot a uno de los presuntos participantes en la violación. Los Mossos tienen identificado al segundo agresor y lo busca con ahínco por la zona, tal y como ha adelantado El Caso.
Entre tanto, el personal del equipo directivo y educativo del centro de menores donde reside la adolescente víctima de la violación le ha ofrecido acompañamiento, y el caso se ha derivado a un servicio Barnahus para ofrecer el apoyo especializado de los profesionales que le acompañarán durante todo el proceso de denuncia.
La Generalitat se presenta cono acusación
La investigación sigue abierta y el detenido pasará a disposición judicial las próximas horas, una vez haya terminado la instrucción de los hechos en el juzgado en funciones de guardia de Olot.