El relato de los menas agredidos del centro de Hortaleza (Madrid) cambió significativamente en pocas horas. En su primer contacto con la Policía contaron que les habían agredido dos hombres enmascarados, vestidos de negro y armados con palos. Ni un detalle más. Al día siguiente, en su denuncia, los menas contaron que les pegaron seis hombres enmascarados, armados con porras extensibles y que los agresores eran todos de raza blanca.

OKDIARIO ha tenido acceso en exclusiva al contenido del atestado de la agresión a los dos menas y un mayor de edad que el delegado del Gobierno en Madrid atribuyó de inmediato a grupos ultraderechistas, incluso antes de que los menores denunciaran los hechos en comisaría.

El primer relato de los menas agredidos tuvo lugar el domingo 31 de agosto a las 23:00 horas de la noche en el parque donde fueron asaltados, junto al centro de menores de Hortaleza. Un día antes, la madrugada del sábado, un menor del mismo centro había sido detenido por violar a una niña de 14 años.

Los menas: «Nos atacaron dos hombres»

En ese primer contacto con los policías que acudieron de inmediato a socorrer a los menas, los menores cuentan que les han atacado dos hombres enmascarados, vestidos de negro y armados con palos. Los menores admiten que en ese momento habían consumido estupefacientes y, según los agentes, «no presentan signos aparentes de lesiones».

Un indicativo del Samur acudió al aviso y trató a los tres agredidos, trasladando a uno de ellos al hospital para someterle a una revisión. Los partes de lesiones de los dos menores redactados por los sanitarios del Samur se entregaron a la Policía, pero las víctimas no fueron a un centro médico para presentar un parte con la denuncia. Los otros dos agredidos regresaron por su propio pie al centro de menores y a su residencia.

«Nos atacaron 6 hombres blancos»

Al día siguiente, la tarde del 1 de septiembre, los dos menas agredidos presentaron una denuncia en la comisaría de la Policía acompañados de su tutora. No presentaron parte de lesiones.

En esta denuncia, los menas agredidos cuentan que los autores de la agresión «fueron seis hombres vestidos de negro, encapuchados, de alrededor de 1’80 metros de estatura, tres de ellos armados con porras extensibles».

Las víctimas le cuentan a los policías que fue un ataque coordinado, ejecutado en grupos de dos, desde tres direcciones diferentes. Los menas también cuentan: «Los agresores eran blancos, de raza blanca, aunque iban tapados y con prendas negras, les vimos las manos». Incluso llegan a recordar que uno de los atacantes tiene el pelo rubio.

Los menas no dieron más detalles de la agresión. Simplemente, que en ese momento había dos testigos en el parque que se marcharon antes de la llegada de la Policía. En la declaración, los menas confirman que no saben quiénes son los agresores, no los identifican como miembros de la ultraderecha, ni les insultaron con términos racistas o de odio. Nada más.

Sin embargo, antes de que los menas interpusieran la denuncia por agresión, el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, interpretó esa misma mañana los hechos como una venganza de «la ultraderecha» por la violación de la niña. Martín acusó a «las ultraderechas madrileñas de alimentar discursos de odio» que luego se materializan en «delitos de odio, violencia y amenazas hacia colectivos vulnerables».

Nada de esto ha sido confirmado de momento por la Policía. La investigación está desde hace una semana en manos de la Brigada de Información de la Policía Nacional, especialistas en la investigación de grupos políticos, radicales o bandas juveniles.