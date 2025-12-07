Detenido un hombre tras el hallazgo del cadáver de una mujer de 30 años en una casa incendiada de Sevilla

Un hombre ha sido detenido en Sevilla tras el hallazgo del cadáver de una mujer de 30 años en una vivienda incendiada, hechos que la Guardia Civil investiga como posible crimen por violencia de género. Emergencias recibió la alerta del incendio en la noche de este sábado, 6 de diciembre. El aviso informaba de que una vivienda del municipio sevillano de El Viso de Alcor estaba ardiendo.

A su llegada al domicilio en llamas, los agentes de la Benemérita localizaron el cuerpo de una mujer nacida en 1995. A falta del informe forense que confirme la causa de la muerte, el Instituto Armado baraja como principal hipótesis un asesinato por violencia de género, dado que el cadáver de la mujer presentaba «signos compatibles con violencia por arma blanca». Será la autopsia la que determine si la joven murió a consecuencia del incendio o por las heridas que presentan sus restos mortales.

En el marco de la investigación, la Guardia Civil ha detenido a un hombre de 35 años que podría haber mantenido una relación sentimental con la víctima. Ésta no figuraba en el sistema VioGén. Sin embargo, el presunto agresor sí que estaba registrado, aunque vinculado a una relación anterior con otra mujer.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género también ha confirmado que el caso se investiga como un «asesinato por presunta violencia de género», a la vez que ha subrayado que aún se están «recabando datos». Igualmente, ha trasladado un mensaje para instar a que «cualquier mujer que se sienta mínimamente amenazada, o cualquier persona de su entorno, acuda ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y formule las denuncias pertinentes».

Loles López (PP), consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, ha transmitido a los familiares de la víctima su pésame. «No hay nada peor que terminar el día con esta terrible noticia, un presunto caso de violencia de género en El Viso del Alcor», ha declarado.

Tres días de luto en El Viso (Sevilla)

El Ayuntamiento de El Viso del Alcor ha decretado tres días de luto y ha convocado un minuto de silencio a las 12:00 horas de este domingo, día en el que ha trascendido el suceso. El Consistorio también ha expresado su «apoyo y respeto a la familia y allegados» de la víctima «en estos momentos tan dolorosos». Durante los tres días de luto, las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales. Asimismo, la corporación ha manifestado su «firme condena» ante estos hechos.

La semana arrancó el pasado lunes con un asesinato investigado también como violencia de género, el de una mujer que murió a puñaladas en Torrejón de Ardoz (Madrid).

Las autoridades encontraron el cuerpo de la víctima, de 45 años, en una vivienda del municipio madrileño. Frente al edificio, en el asfalto, encontraron el cadáver de un hombre de 44 años que, al parecer, se habría lanzado desde el domicilio en el que se produjeron los hechos. La mujer había recibido varias puñaladas en el cuello y todo apunta a que el varón se habría suicidado tras matarla.