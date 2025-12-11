Incendió con gasolina la casa de sus vecinos para matarlos, luego «se puso el pijama y se fue a dormir tranquilamente», relatan los testigos. El pirómano causante del incendio en Coria del Río (Sevilla) que casi le cuesta la vida a seis personas ya está en libertad tras ser detenido por la Policía Nacional.

La colaboración ciudadana ha sido imprescindible para identificar y detener al autor del incendio. El trabajo de la Policía Científica ha revelado que utilizó ácido y combustible para prenderle fuego a la casa de sus vecinos.

El suceso generó momentos de gran tensión, ya que varias personas quedaron atrapadas mientras el fuego se extendía rápidamente por la vivienda. Entre ellas se encontraban una mujer y una niña de cinco años, que no podían salir de una habitación debido al humo y a las llamas.

«Roció con gasolina puerta y ventanas»

El suceso tuvo lugar en la madrugada de este domingo 7 de diciembre, alrededor de las 2:00 horas en una casa de la calle Carne en el municipio sevillano de Coria del Río.

Un vecino de la familia que habita en la casa, en riesgo de exclusión social, se acercó hasta la vivienda y la roció con una garrafas de ácido y de combustible para acelerar el incendio. «Le vimos rociar la puerta y las ventanas con la gasolina», relatan los testigos.

«Provocó el incendio y se fue a dormir»

Lo más sorprendente, relatan los vecinos, es que «tras provocar el incendio en la casa de esta familia, volvió a su casa, se pujo el pijama y se fue a dormir tranquilamente».

La rápida reacción de los vecinos y de los agentes de Policía Nacional y Policía Local fue clave para evitar un desenlace aún más grave. Desde el exterior, consiguieron abrir una ventana para sacar a los seis miembros de la familia que veían su vida amenazada por las llamas. Especialmente a la madre y a una de sus hijas, atrapadas por las llamas. Una maniobra realizada en condiciones de alto riesgo y que permitió ponerlas a salvo a tiempo.

A pesar del rescate, una de las víctimas resultó herida durante el incendio, según informa el 112 de la Agencia de Emergencias de Andalucía.

Detenido el autor del incendio

En paralelo a la intervención de emergencia, la Policía Nacional inició de inmediato las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido. Estas actuaciones permitieron obtener indicios que apuntaban hacia un posible sospechoso.

A partir de ahí se abrió una investigación que avanzó con rapidez hasta dar con su identificación, localización y detención, todo ello pocas horas después del incendio.

Se trata del vecino de la familia afectada, un hombre al que en la localidad sevillana consideran responsable del incendio en ese municipio de Sevilla de contenedores y vehículos en fechas anteriores.

La familia afectada pide ayuda

Gertrudis, la madre de la familia afectada por el incendio en Sevilla pide ayuda para salir del aprieto.

Una vez pasado el susto que casi les cuesta la vida, han sido acogidos por un familiar, en total ahora conviven 11 personas en un piso, mientras esperan que los servicios sociales del Ayuntamiento de Coria del Río tengan una vivienda social disponible.

Los afectados cuentan que la ayuda del Ayuntamiento tardará en llegar y solicitan ayuda a los sevillanos para intentar alquilar un contenedor «para tener al menos un techo durante este invierno». Su casa ha quedado completamente arrasada por las llamas.