El yihadista de Vallecas dice que atacó a tres vecinos y un policía porque «se había fumado 20 porros»

El detenido en Vallecas por un presunto ataque terrorista yihadista a tres vecinos y un policía, como adelantó OKDIARIO, niega cualquier motivación religiosa y alega que se había fumado 20 porros antes de atacar a tres vecinos con un cuchillo e intentar matar a uno de los policías que acudieron a reducirle a su domicilio.

Ahora, la juez María Tardón ha decretado prisión provisional para el agresor, de nacionalidad española y origen marroquí, que ingresará en la cárcel en cuanto reciba el alta en el hospital Gregorio Marañón donde se recupera tras recibir tres disparos de los policías que trataron de reducirle en su domicilio.

El detenido había experimentado una mejoría en su estado, lo que ha permitido a la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 tomarle declaración en el hospital junto con el representante de la Fiscalía. Está acusado de cuatro tentativas de asesinato terrorista.

La Fiscalía mantiene que los hechos tuvieron motivación terrorista basándose en testimonios de testigos que aseguran que el detenido gritaba «Alá es grande» durante el ataque y recitaba pasajes del Corán mientras atacó con un arma blanca a civiles y policías.

Así fue la intervención policial

El suceso, investigado como un ataque yihadista desde el primer momento, se escenificó el sábado 22 de noviembre, en dos actos separados por unas horas de diferencia.

El primer aviso llegó pasadas las 14:00 horas de ese día, cuando los vecinos alertaron de un ataque con cuchillo a viandantes en la calle Carlos Martín Álvarez de Vallecas. Allí, según fuentes policiales, un hombre de rasgos árabes había apuñalado a un hombre de 40 años, a una mujer de edad avanzada y a una tercera víctima.

Las primeras patrullas de la Policía que acudieron al lugar se encontraron con los tres heridos, afortunadamente leves. Uno había recibido un corte de 5 centímetros en el pecho, la mujer sufrió un corte en la nuca y un tercer herido sólo sufrió rasguños.

Enfrentamiento a tiros

Apenas dos horas después, el hermano del agresor llamó a la Policía comunicando que el joven de 18 años se encontraba en casa, muy agresivo y armado con un cuchillo.

Un subgrupo antiterrorista de la UIP con armamento operativo rodeó el domicilio en la calle Peña de la Atalaya, mientras los especialistas en terrorismo yihadista de la Brigada de Información se hacían cargo de la investigación.

Pasadas las 16:30 los agentes de la UIP entraron en la vivienda en la que el joven se atrincheraba recitando frases del Corán. El agresor, con síntomas de haber consumido drogas, comenzó a amenazar a los policías con un cuchillo de grandes dimensiones y recibió dos impactos con una pistola eléctrica Táser que no consiguieron apaciguarle.

El joven terminó por atacar a los policías con el cuchillo intentando apuñalarles y estos repelieron la agresión con sus subfusiles. Fueron cuatro disparos de los que tres impactaron en el presunto yihadista. Uno le perforó el pulmón, otro le atravesó un riñón y el tercero le impactó en el abdomen. Desde estones permanece ingresado en el Hospital Gregorio Marañón bajo custodia policial.

Acusan a Marlaska de ocultar el ataque

«Los agentes se enfrentaron a un individuo radicalizado, armado con un cuchillo de grandes dimensiones, que había atacado previamente a tres personas y que se lanzó deforma violenta contra los policías durante la intervención al grito de ¡Alá es grande!», puntualiza JUPOL. Desde el sindicato insisten en que la respuesta policial fue «absolutamente proporcional, neutralizando una amenaza real e inminente para sus vidas y para la de terceros».

A pesar de todo, desde el Ministerio del Interior se ha intentado negar cualquier carácter yihadista del suceso en Vallecas», así se ha pronunciado el sindicato policial JUPOL, mayoritario dentro de la Policía Nacional.