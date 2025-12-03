La Policía Nacional ha detenido a un joven colombiano de 22 años y a un español de 26 años nacido en la República Dominicana por matar salvajemente a un hombre sin hogar en un descampado junto al Aeropuerto de Madrid-Barajas, a principios del mes de noviembre.

Los dos arrestados, delincuentes violentos con antecedentes por hechos similares, golpearon salvajemente a la víctima para robarle su tarjeta de crédito y dejaron su cuerpo tirado en el barro, con la cartera abierta y vacía y los bolsillos del pantalón dados la vuelta.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 6 de noviembre en una noche especialmente violenta y activa para los dos ladrones. Los detenidos, primero asaltaron una tienda de alimentación de la zona sobre las 00:30 de ese mismo día. Allí, apuñalaron en el brazo al dependiente para robarle el teléfono móvil y la recaudación del comercio.

Antes habían robado en una tienda

Posteriormente, los dos ladrones se apostaron junto a las pasarelas de acceso al Aeropuerto de Madrid-Barajas hasta que se toparon con la víctima mortal a la que golpearon hasta la muerte para robarle la tarjeta de crédito. Los agresores huyeron y se dedicaron a sacar dinero con las tarjetas de crédito que le habían robado.

Un viandante encontró el cadáver de la víctima del robo a primera hora de la mañana de ese día 6 de noviembre. El hombre yacía con la cartera abierta y vacía, y con los bolsillos del pantalón del revés. Todo apuntaba a un robo con violencia que no iba a tardar mucho en resolverse.

Sólo un día después, el 7 de noviembre, una agente de la Policía Nacional fuera de servicio, identificó a los dos ladrones de la tienda de alimentación en una calle próxima al local asaltado. Varias patrullas acudieron al lugar y procedieron a su detención. Tras pasar a disposición judicial, se ordenó su ingreso en prisión provisional acusados del robo violento a la tienda.

Los ladrones eran los mismos

Los investigadores del homicidio, entre tanto, consiguieron comprobar que la víctima mortal del robo era una persona sin hogar a la que le habían robado las tarjetas bancarias y con ellas se realizaron disposiciones de efectivo.

Tras identificar a los ladrones de la tienda como sospechosos del crimen perpetrado unas horas antes, la Policía registró el domicilio que compartían los dos ladrones antes de ir a la cárcel por el robo a la tienda de alimentación. En esa vivienda, los investigadores intervinieron diversos efectos relacionados con el homicidio.

Finalmente, la Policía consiguió las pruebas que demostraban que los ladrones, recién encarcelados por el robo a la tienda de alimentación también eran los presuntos autores del homicidio del sintecho para robarle.